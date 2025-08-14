Aurora nails: 6 tonos de uñas largas que son elegantes e iluminan las manos

Las aurora nails están inspiradas en el hermoso espectáculo natural que ofrecen las auroras boreales, con sus efectos tornasol que cambian de color con la intensidad de la luz y el movimiento de las manos, están acaparando las miradas de todas las mujeres que buscan un manicure mágico y elegante.

La tendencia nació en Corea del Sur como una alternativa a las Glazed Donut, que se caracterizan por sus tonos glaseados iridiscentes.

Te podría interesar: Uñas milk blush: el manicure minimalista que disimula las manchas de la piel para lucir unas manos de porcelana

¿Cómo son las aurora nails?

Para conseguir el efecto de las auroras boreales en tus uñas, deberás recurrir al uso de polvos cromados o esmaltes holográficos, que suelen aplicarse en bases nude o colores pastel para crear los reflejos de colores que recuerdan al efecto de colores en el cielo.

Los tonos más buscados son los verdes, lilas y azules, aunque podemos encontrar versiones en tonos dorados o plateados para lograr looks más sofisticados y minimalistas.

Ideas de aurora nails

Inspirate en estas hermosas ideas para reinventar tu look de manicure este otoño, combinando tonos cálidos con fríos para conseguir efectos maravillosos.

Rosa pastel

Uno de los tonos más pedidos para este efecto es el rosa, que permite un acabado muy romántico y minimalista.

Aurona nails lilas

Los tonos pastel como el lila, aportan un toque femenino entre lo cálido y el frío del efecto que dan como resultado una hermosa aurora.

Blanco platinado

Este efecto sobre una base blanca dan como resultado un look sofisticado y elegante que combina con prendas casuales o más elegantes.

Azul con plateado

La perfecta combinación para un look más invernal que otoñal, por sus tonos fríos pero minimalistas.

Combinación de tonos

Este diseño es la mezcla perfecta de auroras boreales con sus matices azules, morados y verdes que son ideales para quienes buscan un diseño mucho más atrevido.

Aurora nails cálidas

Con un ligero efecto dorado, estas uñas rosadas son el diseño ideal para recrear los colores cálidos del otoño.

Las auroras nails son una prueba de que las tendencias pueden ser tan mágicas como la belleza de la naturaleza.

