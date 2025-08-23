El secreto de Jamie Lee Curtis para mantener sus abs de acero a los 60+

A los 66 años, Jamie Lee Curtis no solo deslumbra en las alfombras rojas con su elegancia, sensualidad y seguridad, la actriz también presume de una condición física envidiable que, sin duda, desafía el paso del tiempo.

Mientras que la actriz es recordada por su escena de ejercicios aeróbicos en la película ‘Perfect’, junto a John Travolta en la década de los 80, hoy en día sigue disfrutando de una silueta hermosa y tonificada, gracias a su rutina de ejercicios.

La rutina de Jamie Lee Curtis para abs de acero a los 60

La actriz que se hizo famosa con la película de ‘Halloween’, ha declarado en más de una ocasión que se niega a recurrir a las cirugías plásticas para evitar el envejecimiento, en su lugar ha confesado que se siente orgullosa de su edad.

Sin embargo, no niega que cuida de su salud con una dieta balanceada y ejercicio constante, pues asegura que es la clave para mantenerse en forma y con una actitud juvenil.

En su cumpleaños número 65 lo dejó claro, cuando compartió una imagen de ella frente al espejo del gimnasio con la descripción: “De vuelta a la realidad... ACEPTACIÓN de los 65”, etiquetando a Nordy Bodic, un programa de caminata y fitness para personas mayores de 50.

La marca compartió su selfie con el siguiente mensaje: “@jamieleecurtis Eres hermosa e inspiradora a cualquier edad. Me siento honrada y agradecida de ser tu entrenadora. ¡Sigue así!”.

Y aunque Jamie no ha compartido su rutina de ejercicio, durante una entrevista para la revista OK, dijo que le gusta alternar entre el yoga y los pilates, y disfruta de hacer caminatas.

“Salgo a caminar con amigas”, dijo. “Es increíblemente bueno para la salud”.

Durante la promoción de la segunda parte de ‘Un viernes de locos’, Jamie ha sorprendido con sus escotes atrevidos y outfits sensuales, que dejan claro que después de los 60, las mujeres siguen siendo atractivas.

