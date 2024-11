Así fue el segundo vestido de novia que usó Kate Middleton el día de su boda (y que muy pocos pudieron ver)

Cuando el príncipe William y Kate Middleton se casaron el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster, el mundo entero estaba pendiente del vestido de la novia. Diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen, el vestido inicial con encajes delicados y una impresionante cola de casi tres metros se convirtió en un símbolo moderno del estilo real.

Pero lo que pocos saben es que este vestido no fue el único que la princesa de Gales usó ese día. Para la recepción de la noche, celebrada en el Palacio de Buckingham, Kate sorprendió con un segundo vestido de novia que solo los invitados más cercanos pudieron ver. Aquí te contamos todos los detalles de este segundo look nupcial.

El look nupcial de Kate Middleton en Buckingham

Al caer la noche, y tras horas de protocolo y glamour bajo los focos, Kate Middleton se permitió un cambio de look. Para la cena de gala y la fiesta privada que tuvieron lugar después de la ceremonia nupcial, uso un segundo vestido mucho más sencillo, pero igualmente impactante. Fue la diseñadora Sarah Burton la encargada de este diseño, asegurándose de que Kate se sintiera tanto una princesa como una joven esposa celebrando uno de los días más especiales de su vida.

Esta pieza nupcial estaba confeccionado con satén blanco marfil, una cintura más definida y una falda evasé más cómoda y ligera. Sin mangas y con una delicada faja de pedrería alrededor de la cintura, el vestido de la recepción era una mezcla perfecta entre la sofisticación real y un toque juvenil y moderno. Un detalle encantador fue el bolero de angora con el que Kate complementó su look, añadiendo un aire de romanticismo.

Dicha cena y fiesta tuvieron lugar en Buckingham y fueron privadas, solo para familiares y amigos íntimos de los novios. Entre los invitados se encontraban figuras destacadas de la alta sociedad británica y amigos de la pareja que no asistieron a la ceremonia religiosa. Según testigos que estuvieron ahí, la novia se veía radiante y mucho más relajada con su segundo vestido, disfrutando de su noche de bodas junto a su círculo más cercano.

Este segundo atuendo no fue captado por las cámaras, ya que los medios no tuvieron acceso al evento privado. Sin embargo, los pocos afortunados que pudieron presenciar el cambio de look han descrito a Kate como “una visión de elegancia discreta”, destacando su sencillez y buen gusto para mantener la sofisticación sin abandonar la frescura de un momento personal.

El primer vestido de novia de Kate Middleton fue diseñado por Alexander McQueen

Años después, el segundo vestido de novia de Kate Middleton sigue siendo una pieza enigmática, una de esas raras joyas de la moda que solo unos pocos pudieron ver en vivo. Aunque la primera creación de McQueen fue icónica y memorable, este segundo vestido representa el lado más privado y personal de Kate, una joven que equilibró majestuosamente su papel público con su deseo de intimidad en un momento irrepetible.

Hoy, este secreto de boda sigue fascinando, recordándonos que en la vida de una princesa hay detalles que, por su valor y su simbolismo, permanecen en la memoria solo de quienes tienen el privilegio de estar cerca de ellos.