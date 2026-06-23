Princesa Ingrid Alexandra celebra la victoria de Noruega ante Senegal en el Mundial 2026

La emoción se desbordó entre los aficionados noruegos tras la vibrante victoria de Noruega sobre Senegal por 3-2 en el Mundial de 2026, un resultado que acercó al combinado escandinavo a la siguiente fase del torneo. Entre los miles de seguidores que celebraron el triunfo hubo dos rostros muy especiales: la princesa Ingrid Alexandra y su hermano, el príncipe Sverre Magnus, quienes asistieron al encuentro y vivieron el partido con la misma pasión que el resto de la afición.

La heredera al trono noruego fue vista en las gradas del MetLife Stadium de Nueva Jersey animando a su selección junto a su hermano. Las imágenes compartidas por la Casa Real y diversos medios muestran a ambos celebrando los goles y siguiendo cada jugada de un partido que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el último minuto.

Una noche inolvidable para el fútbol noruego

La victoria ante Senegal tuvo un significado especial para Noruega. El país regresó a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y el triunfo por 3-2 permitió al equipo avanzar con grandes opciones de alcanzar los octavos de final. El encuentro estuvo marcado por la intensidad y por el entusiasmo de una afición que convirtió las gradas en una auténtica marea roja.

Entre esos aficionados destacaron Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, quienes asumieron un papel representativo de la Casa Real noruega durante este importante compromiso deportivo. Su presencia llamó especialmente la atención porque se trata de una de las apariciones internacionales más relevantes de ambos hermanos como representantes de la monarquía.

Un apoyo especial en un momento delicado para la familia real

La asistencia de la princesa al Mundial también tuvo una carga simbólica. Originalmente, estaba previsto que el príncipe heredero Haakon acudiera al partido, pero modificó su agenda para permanecer cerca de Mette-Marit, quien continúa recuperándose tras un reciente trasplante de pulmón. Fue entonces cuando Ingrid Alexandra asumió la representación oficial de la familia real en el encuentro.

La aparición de la princesa se produjo además después de regresar temporalmente de sus estudios universitarios, en medio de una etapa especialmente sensible para la familia real noruega. Por eso, verla sonriente y disfrutando del éxito deportivo de su país fue interpretado por muchos seguidores como una imagen de optimismo y normalidad.

La celebración que conquistó a los aficionados

Tras el pitido final, la alegría no se limitó al estadio. En Noruega, miles de aficionados salieron a las calles para celebrar el triunfo, mientras que en redes sociales circularon imágenes de Ingrid Alexandra y Sverre Magnus festejando junto a los seguidores de la selección. Incluso la Casa Real compartió su entusiasmo por la victoria con publicaciones llenas de emoción.

Con esta aparición, la princesa Ingrid Alexandra volvió a demostrar su cercanía con los ciudadanos y su apoyo a los momentos más importantes para el país. Y aunque el Mundial aún no termina, su celebración junto a la afición ya se ha convertido en una de las imágenes más comentadas del torneo para Noruega.