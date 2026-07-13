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El príncipe Harry estalla en carcajadas tras el inesperado susto que le dio una cabra en plena clase de yoga

El príncipe Harry protagonizó uno de los momentos más divertidos de su reciente visita al Reino Unido, luego de que una cabra lo sorprendiera durante una sesión de yoga organizada en un evento benéfico para niños.

Julio 13, 2026 • 
Isamar Escobar
El príncipe Harry hace un gesto con las manos simulando los cuernos de una cabra mientras sonríe durante una actividad del Scotty's Summer Festival organizado por Scotty's Little Soldiers.

Con una sonrisa y un divertido gesto imitando los cuernos de una cabra, el príncipe Harry se sumó al ambiente relajado del Scotty’s Summer Festival, donde convivió con niños y familias apoyadas por Scotty’s Little Soldiers.

Getty Images

Lo que comenzó como una relajante clase de yoga terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del príncipe Harry. El duque de Sussex estalló en carcajadas después de que una pequeña cabra saltara inesperadamente sobre él durante una sesión de goat yoga, una actividad realizada en el marco del Scotty’s Summer Festival, un evento organizado por la fundación Scotty’s Little Soldiers, dedicada a apoyar a hijos de militares fallecidos.

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¿Qué pasó con el príncipe Harry durante la clase de yoga con cabras?

El incidente ocurrió mientras Harry seguía las indicaciones de la instructora y permanecía recostado sobre un tapete de yoga, rodeado por varias cabras. En ese momento, uno de los animales dio un salto y aterrizó sobre la entrepierna del príncipe, provocando que reaccionara de inmediato con un espontáneo: "¡Ow! ¿Qué estás haciendo?”, antes de romper en carcajadas junto con los asistentes.

Las imágenes, captadas muestran al hijo menor del rey Carlos III tomándose el inesperado percance con gran sentido del humor. Incluso algunos presentes bromearon diciendo que el equipo de seguridad no había logrado proteger las “joyas de la Corona”, comentario que también generó risas entre los asistentes.

El príncipe Harry sonríe mientras acaricia varias cabras durante una actividad organizada por Scotty's Little Soldiers, rodeado de niños y familias que participan en una jornada recreativa al aire libre.

El príncipe Harry convivió con decenas de cabras y familias durante el Scotty’s Summer Festival, una iniciativa de Scotty’s Little Soldiers que apoya a hijos de militares británicos fallecidos en servicio.

Getty Images

El príncipe Harry convivió con niños y participó en actividades benéficas

Lejos de incomodarse por el incidente, el príncipe Harry continuó disfrutando de la jornada. Además de la clase de yoga con cabras, convivió con alrededor de 200 niños y sus familias, alimentó a los animales, participó en una guerra de globos de agua y respondió preguntas durante una emotiva sesión de convivencia. Durante el encuentro, una niña llamada Poppy le preguntó qué hace para sonreír en los días difíciles. El príncipe respondió que sus hijos, su perro y ver algo divertido en televisión suelen ayudarlo a recuperar el ánimo, además de destacar la importancia de contar con una comunidad que brinde apoyo emocional.

¿Qué es Scotty’s Little Soldiers y por qué el príncipe Harry apoya esta organización?

El príncipe Harry sonríe mientras sostiene una cabra durante una actividad al aire libre organizada por Scotty's Little Soldiers, rodeado de niños, familias y otros animales en un evento benéfico.

El príncipe Harry participó en una sesión de yoga con cabras durante el Scotty’s Summer Festival, organizado por Scotty’s Little Soldiers, donde convivió con niños y familias de militares fallecidos en un ambiente lleno de risas y actividades recreativas.

Getty Images

Scotty’s Little Soldiers es una organización benéfica del Reino Unido que brinda apoyo emocional, educativo y social a niños y jóvenes que han perdido a uno de sus padres mientras servía en las Fuerzas Armadas británicas. Fue fundada en 2010 por Nikki Scott, tras la muerte de su esposo, el cabo Lee Scott, la institución ofrece acompañamiento psicológico, actividades recreativas y una red de apoyo para ayudar a las familias a afrontar el duelo y construir un futuro con mayores oportunidades.

El príncipe Harry, quien sirvió durante diez años en el Ejército británico y ha dedicado buena parte de su labor filantrópica a la comunidad militar, colabora con Scotty’s Little Soldiers desde 2017. En 2023 fue nombrado embajador global de la organización, reforzando su compromiso con el bienestar de los hijos de militares fallecidos y participando regularmente en eventos para recaudar fondos y convivir con las familias beneficiarias.

El príncipe Harry mantiene una estrecha relación con Scotty’s Little Soldiers, su participación en el festival forma parte de una serie de compromisos que realizó durante su visita al Reino Unido, donde también encabezó actividades relacionadas con los Invictus Games 2027.

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Aunque el inesperado salto de la cabra se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, el episodio también dejó ver una faceta relajada y cercana del duque de Sussex, quien transformó un momento incómodo en una escena que hizo reír tanto a los asistentes como a miles de personas en redes sociales.

El príncipe Harry
Isamar Escobar
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