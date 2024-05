Este es el secreto de la longevidad de Clint Eastwood: así llega la leyenda del cine a los 94 años

La leyenda del cine Clint Eastwood llega a los 94 años con una vitalidad y energía sorprendentes, lo cual le ha valido mantenerse presente y activo en la industria de Hollywood ya que, hasta la fecha, sigue produciendo películas. Algo que a muchos ha sorprendido por su edad.

Sin embargo, aunque muchos pudiéramos pensar que el actor y productor bien pudiera retirarse para disfrutar de su vida sin el ajetreo y estrés que la industria cinematográfica demanda, en su lugar él ha preferido trabajar al pie del cañón y sin descanso.

Esto, por lo mismo, nos hace preguntarnos cuál será el secreto de su longevidad. Por ello es que hoy que da una vuelta más al sol aprovechamos para contarte qué es lo que hace para mantenerse con ese ímpetu y vitalidad.

Una dieta sana y una gran frase, el secreto de Clint Eastwood para la longevidad

En una ocasión, el veterano actor contó sobre como afrontar el envejecimiento y reveló que para ello alguien le aconsejó “nunca dejar entrar al anciano”. Algo que se prometió así mismo tras la muerte de su padre, a causa de un infarto a la edad de 64 años.

Clint Eastwood mantiene una dieta alejada de los azúcares y rica en frutas y verduras crudas Frazer Harrison/Getty Images for AFI

Desde entonces, el experimentado cineasta ha vivido con esta frase como uno de sus más grandes mantras y que, al parecer, le ha funcionado bastante bien. Sin embargo, no es lo único que pone en práctica ya que también tiene buenos hábitos alimenticios.

Una vez contó a Muscle and Fitness que la alimentación es esencial para él. “Nunca he tenido mucha grasa corporal, pero siempre he sido bastante bueno cuidando mi dieta”, señaló.

También, en esa ocasión reveló cuáles comidas son las que no consume y qué sí es lo que añade a su dieta diaria. “Mantente alejado de los carbohidratos, especialmente de los postres. Ten siempre una báscula en tu baño y descansa adecuadamente”, recalcó.

Desde muy joven, Clint Eastwood aprendió de su padre conceptos básicos de entrenamiento físico Getty Images

“Intenta ser optimista. Come frutas y verduras crudas, todo lo que tenga vitaminas y evita las bebidas cargadas de azúcares. También el alcohol en exceso”, enfatizó.

Por otro lado, el ejercicio es también otro de sus secretos para mantenerse activo y en forma a su edad. En este sentido, Clint Eastwood dijo en una entrevista de 2017 que su padre le había enseñado, desde muy joven, el press de banca y otros conceptos básicos, y le dejó muy en claro “que era más importante hacer los movimientos correctamente que poner más peso”.

Por último, el mismo director reconoció que por su edad ya no le es posible realizar actividad física tan intensa, por lo que seguramente sigue una rutina mucho más ligera y adaptada a sus necesidades.