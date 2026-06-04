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Salma Hayek confirma que la bermuda de piel y la boina serán el dúo más elegante del verano 2026

Si estabas buscando inspiración para renovar tu guardarropa este verano, Salma Hayek acaba de dar la respuesta.

Junio 04, 2026 • 
Karen Luna
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Salma Hayek confirma que la bermuda de piel y la boina serán el dúo más elegante del verano 2026

Getty Images

Si alguien sabe cómo convertir una aparición pública en una lección de estilo, esa es Salma Hayek. La actriz mexicana volvió a demostrar su impecable sentido de la moda durante su asistencia a la octava jornada de Roland Garros 2026, celebrada el pasado 31 de mayo en París, donde acudió junto a su esposo, François-Henri Pinault.

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Aunque el torneo reunió a algunas de las mayores estrellas del deporte y el entretenimiento, fue el look de Salma el que logró captar buena parte de la atención. ¿La razón? Una combinación inesperada pero sofisticada que ya apunta a convertirse en una de las tendencias más elegantes del verano 2026: la bermuda de piel acompañada por una clásica boina francesa.

Salma Hayek apuesta por la minifalda de piel más chic de la temporada

Para asistir al prestigioso torneo parisino, Salma eligió un conjunto que equilibró perfectamente la sofisticación francesa con un toque moderno y juvenil. La protagonista de Frida lució una bermuda de piel negra que destacó por su estructura y versatilidad, demostrando que este material ya no está reservado exclusivamente para los meses más fríos.

Durante los últimos años, la piel —y especialmente los acabados efecto cuero— han ganado terreno en las colecciones de primavera y verano gracias a diseños fáciles de combinar. Salma aprovechó esta tendencia para crear un look refinado que se sintió perfectamente adecuado para una jornada deportiva de alto perfil.

Celebrities At 2026 French Open - Day Eight

Si estabas buscando inspiración para renovar tu guardarropa este verano, Salma Hayek acaba de dar la respuesta.

Getty Images

La boina francesa regresa gracias a Salma Hayek

Si hubo un accesorio que elevó por completo el estilismo fue la boina de denim, una pieza que inmediatamente evocó el espíritu parisino. ¡Lejos de verse anticuada, la boina aportó personalidad y sofisticación al look!Este accesorio, asociado históricamente con la moda francesa, está viviendo un nuevo momento de popularidad en 2026. Las celebridades y firmas de lujo han comenzado a incorporarlo nuevamente en sus propuestas, especialmente en combinaciones relajadas pero elegantes.

Salma demostró que la clave está en utilizarla como un complemento discreto que aporte carácter sin robar protagonismo al conjunto.

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A sus 59 años, Salma Hayek continúa consolidándose como una de las mujeres mejor vestidas del panorama internacional. Su reciente aparición en París confirma que las prendas atemporales siguen siendo la mejor inversión de estilo.

Salma Hayek
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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