Emily Blunt confirma que las uñas ojo de gato son la opción más elegante para rejuvenecer las manos.

Si hay algo que nos encanta de las alfombras rojas es descubrir las tendencias de belleza que están a punto de convertirse en obsesión. Esta semana fue Emily Blunt quien nos regaló una de las mejores inspiraciones de manicure de la temporada durante la premiere británica de Disclosure Day, celebrada el 4 de junio en Londres.

La actriz apareció con un espectacular vestido lila de Stella McCartney, una creación de encaje en tono lavanda que destacó por su elegancia y sofisticación. Pero mientras muchos admiraban el diseño, las verdaderas amantes de la belleza notaron otro detalle igual de fascinante: sus uñas en color lila, perfectamente coordinadas con el resto de su look.

Aunque las imágenes muestran una versión suave y monocromática de esta tendencia, las uñas ojo de gato lila se han convertido en la evolución natural de este estilo, gracias a su brillo multidimensional que aporta luminosidad instantánea a las manos.

Emily Blunt apuesta por el lila, el color más elegante del verano 2026

Durante la presentación de Disclosure Day, Emily apostó por una estética completamente lila. Su vestido, maquillaje y manicure siguieron la misma paleta cromática, creando uno de los looks más armoniosos de la temporada. Diversos expertos coinciden en que los tonos suaves ayudan a que la piel luzca más luminosa y aportan un efecto visual delicado que suele favorecer a todas las edades.

Si algo dejó claro Emily Blunt en la premiere de Disclosure Day, es que los tonos lavanda tienen el poder de elevar cualquier estilismo. Getty Images

¿Por qué las uñas ojo de gato rejuvenecen las manos?

Las cat eye nails o uñas ojo de gato destacan por incorporar partículas magnéticas que crean reflejos similares a los de una piedra preciosa. ¡El resultado es un brillo elegante que aporta dimensión sin verse exagerado!

Cuando se aplican en tonos lila, el efecto es todavía más favorecedor. La luz se refleja sobre la superficie de la uña, generando una apariencia más fresca y sofisticada. Además, los colores suaves suelen suavizar visualmente el aspecto de las manos, algo que muchas mujeres buscan al elegir una nueva manicure.

Emily Blunt lució una manicure lila clásica a juego con su vestido, su apuesta confirma que las versiones ojo de gato serán una de las formas más elegantes de llevar este color durante el verano de 2026. Getty Images

Las uñas cortas lila serán la gran tendencia de 2026

Otra de las claves del look de Emily Blunt fue demostrar que no es necesario llevar uñas largas para lucir elegante. Las manicuras cortas siguen dominando las tendencias gracias a su practicidad y apariencia pulida. Las uñas ojo de gato cortas en color lila reúnen todo lo que buscamos este año: son modernas, femeninas, fáciles de mantener y combinan prácticamente con cualquier outfit.