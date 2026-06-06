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Manicure 2026: las 7 uñas más pedidas de este verano

Desde las cherry chrome nails hasta las delicadas uñas lavanda, todo apunta a que este verano estará marcado por manicuras versátiles, femeninas y fáciles de adaptar a cualquier ocasión.

Junio 05, 2026 • 
Karen Luna
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Manicure 2026: las 7 uñas más pedidas de este verano

Instagram/@ma.ni.art

Cada temporada trae consigo nuevas obsesiones de belleza, pero este verano 2026 hay una tendencia que lo tiene claro: las uñas se han convertido en el accesorio favorito para transformar cualquier look. Desde acabados brillantes hasta tonos suaves que rejuvenecen las manos, las búsquedas relacionadas con manicure están viviendo uno de sus mejores momentos.

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La buena noticia es que las tendencias de este año tienen opciones para todos los gustos. Ya sea que prefieras una manicura discreta o un diseño llamativo, estas son las 7 uñas más pedidas del verano 2026 y las que más veremos en salones de belleza y redes sociales durante los próximos meses.

1. Cherry chrome nails

Las uñas rojo cereza con efecto cromado se han convertido en las favoritas de la temporada. Su acabado brillante aporta profundidad y elegancia, mientras que el tono cereza transmite sofisticación y confianza.

Son ideales para quienes buscan una manicura llamativa sin perder el toque clásico que caracteriza a las uñas rojas.

2. Uñas ojo de gato en tonos pastel

Las famosas cat eye nails siguen dominando las tendencias, pero ahora llegan en colores suaves como lila, rosa empolvado y azul cielo.

Gracias a sus reflejos magnéticos, crean un efecto luminoso que hace que las manos luzcan más frescas y elegantes.

3. Milky nails

Las uñas efecto leche continúan siendo una de las opciones más solicitadas por quienes aman la estética minimalista.

Su acabado translúcido aporta un aspecto limpio, delicado y muy sofisticado que combina prácticamente con cualquier estilo.

4. Butter yellow nails

El amarillo mantequilla es uno de los colores estrella del verano 2026. Este tono suave y cremoso aporta luminosidad a las manos y se ha convertido en una alternativa fresca frente a los clásicos nude.

Además, favorece especialmente a las pieles bronceadas.

5. French manicure moderna

La manicura francesa se reinventa con puntas metalizadas, tonos pastel y detalles cromados.

La esencia elegante permanece intacta, pero con un toque mucho más actual y divertido.

6. Uñas lavanda

El color lavanda continúa ganando terreno en el mundo de la belleza. Este tono transmite frescura, delicadeza y aporta un efecto visual que ayuda a suavizar la apariencia de las manos.

Por eso se ha convertido en uno de los favoritos de celebridades e influencers.

7. Nude brillante

Los tonos nude nunca desaparecen, pero este verano llegan con acabados ultra brillantes que crean un efecto saludable y pulido.

Son perfectos para quienes buscan una manicura elegante, atemporal y fácil de mantener.

Las tendencias de uñas que dominarán el verano 2026

Si algo tienen en común las tendencias de manicure 2026, es que priorizan la luminosidad y los acabados sofisticados. Atrás quedaron los diseños excesivamente recargados; ahora la clave está en elegir colores favorecedores y efectos que aporten brillo de manera elegante.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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