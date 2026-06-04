¡La princesa Lilibet celebra 5 años! Meghan Markle y Harry lo celebran con FOTOS inéditas de cómo ha crecido

La pequeña princesa Lilibet está de fiesta. Este 4 de junio, la hija menor del príncipe Harry y Meghan Markle cumplió 5 años, y sus orgullosos padres decidieron celebrarlo compartiendo unas tiernas fotografías inéditas que rápidamente enternecieron a los seguidores de la realeza.

A través de Instagram, Meghan publicó dos imágenes nunca antes vistas de su hija acompañadas de un breve pero emotivo mensaje: “Nuestra niña soñada. Feliz cumpleaños, Lili”. Las fotografías muestran momentos íntimos de la familia Sussex, algo que la pareja suele reservar cuidadosamente para proteger la privacidad de sus hijos.

Las nuevas fotos de Lilibet que emocionaron a los fans

En una de las imágenes compartidas, aparece el príncipe Harry sosteniendo a Lilibet mientras Meghan los observa con cariño. En otra instantánea, la pequeña camina por un jardín rodeado de flores, luciendo su característico cabello rojizo, uno de los rasgos físicos que más ha llamado la atención de los seguidores de la familia.

Aunque Meghan y Harry continúan evitando mostrar claramente el rostro de sus hijos, estas nuevas fotografías permitieron a muchos notar cuánto ha crecido Lilibet desde las últimas imágenes familiares difundidas públicamente.

La publicación llega apenas unas semanas después de que la duquesa también compartiera imágenes inéditas para celebrar el cumpleaños número 7 de Archie, el hermano mayor de Lilibet.

El significado especial detrás del nombre de Lilibet

La pequeña nació el 4 de junio de 2021 en California y recibió el nombre de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Su primer nombre es un homenaje a la reina Isabel II, cuyo apodo familiar era precisamente “Lilibet”, mientras que su segundo nombre honra a la princesa Diana, la recordada madre de Harry.

Actualmente, Lilibet vive junto a sus padres y su hermano Archie en Montecito, California, donde Harry y Meghan han construido una vida alejada de las obligaciones reales tras su salida de la familia real británica en 2020.

Un cumpleaños lleno de ternura

Las nuevas fotografías no solo celebran el quinto cumpleaños de Lilibet, sino que también ofrecen una rara mirada al crecimiento de una de las niñas más comentadas de la realeza moderna. Con una sencilla publicación y dos imágenes llenas de cariño, Meghan y Harry lograron que millones de personas alrededor del mundo se unieran a la celebración de su pequeña “Lili”.

