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Belleza

Jennifer Lopez sorprende con su secreto para conseguir un cuerpo de bikini a los 56 años

Lejos de los métodos milagro que abundan en redes sociales, JL.o tiene una fórmula mucho más sencilla para mantenerse en forma.

Junio 04, 2026 • 
Karen Luna
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Jennifer Lopez sorprende con su secreto para conseguir un cuerpo de bikini a los 56 años

Lia Toby/Getty Images

Si hay una celebridad que sigue impresionando con su increíble condición física, esa es Jennifer Lopez. Pero lejos de las dietas milagro o los métodos extremos, la estrella ha revelado que su secreto está en la constancia en el gimnasio y el entrenamiento con pesas.

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La intérprete de “On The Floor” volvió a hablar de su preparación física mientras promociona su nueva película, Office Romance, donde aparece en varias escenas usando bikini. Jennifer explicó que sabía que tendría que aparecer frente a las cámaras con poca ropa, por lo que se enfocó en mantener una rutina disciplinada de ejercicio y alimentación saludable.

El entrenamiento con pesas que Jennifer Lopez prefiere después de los 50

Durante los últimos años, Jennifer Lopez ha apostado cada vez más por el entrenamiento de fuerza. Diversas entrevistas y reportes sobre su rutina señalan que la artista ha reducido el protagonismo del cardio para dar prioridad a las pesas y los ejercicios de resistencia, una estrategia que ayuda a preservar la masa muscular.

Su rutina incluye trabajo de fuerza varias veces por semana, combinando ejercicios para piernas, glúteos, abdomen y brazos. Además, algunos de sus entrenadores han revelado que Jennifer suele realizar ejercicios de resistencia, movimientos funcionales y rutinas enfocadas en fortalecer el core, una zona fundamental para mantener una postura fuerte.

Más músculo, menos cardio: la fórmula que conquista a las mujeres de 50+

Los especialistas llevan años destacando los beneficios del entrenamiento con pesas para las mujeres. A partir de los 50 años, la pérdida natural de masa muscular puede acelerarse, por lo que trabajar la fuerza ayuda a proteger huesos, articulaciones y metabolismo.

Jennifer Lopez parece haber entendido perfectamente esta fórmula, pues en lugar de perseguir únicamente la delgadez, la artista apuesta por verse fuerte, saludable y llena de energía.

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Más allá de las pesas, hay un factor que se repite constantemente cuando se habla de la figura de Jennifer Lopez: la disciplina. La cantante ha señalado que para verse bien en pantalla necesita ser constante con sus entrenamientos y cuidar su alimentación.

Jennifer Lopez
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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