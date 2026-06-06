Harriet Sperling reúne a su familia para el ensayo de la boda con Peter Phillips

La cuenta regresiva para una de las bodas más comentadas de la realeza británica ya está en marcha. Harriet Sperling y Peter Phillips se preparan para darse el “sí, acepto” y, como ocurre antes de cualquier gran celebración familiar, los ensayos previos ya han comenzado.

Durante las últimas horas, la futura esposa de Peter fue vista llegando al ensayo de la ceremonia acompañada por varios de sus seres queridos, incluida su hija Georgina, de 13 años. La imagen ha despertado el interés de los seguidores de la familia real, ya que ofrece una mirada poco habitual al ambiente íntimo y familiar que rodea el enlace.

Aunque la boda no tendrá la magnitud mediática de otros eventos reales recientes, sí representa un momento importante para los Windsor. Peter Phillips, hijo de la princesa Ana y nieto de la fallecida reina Isabel II, está a punto de iniciar una nueva etapa personal junto a Harriet, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

Cada vez falta menos para que Peter Phillips y Harriet Sperling se den el “sí, acepto”. Mientras tanto, las imágenes del ensayo de la boda ofrecen un adelanto del ambiente familiar que rodea los preparativos de la esperada celebración. PA - PA Images/ Getty Images

Harriet Sperling y su hija Georgina protagonizan un emotivo momento

Uno de los detalles que más llamó la atención durante el ensayo fue la presencia de Georgina, la hija adolescente de Harriet. La joven acompañó a su madre durante los preparativos finales, reflejando la estrecha relación que ambas mantienen.

Las fotografías difundidas por medios británicos muestran a madre e hija llegando juntas al lugar de la ceremonia, donde también se encontraban familiares y amigos cercanos de la pareja. La escena fue interpretada por muchos seguidores de la realeza como un símbolo de la importancia que la familia tiene para Harriet en este momento tan especial.

A medida que se acerca el gran día, todo apunta a que Georgina tendrá un papel destacado dentro de la celebración, aunque los detalles oficiales sobre la ceremonia se mantienen en reserva.

La futura esposa de Peter Phillips fue vista durante el ensayo de la boda acompañada por su hija Georgina, en una jornada que marcó el inicio de la recta final hacia el gran día. PA - PA Images/ Getty Images

La boda de Peter Phillips que reúne a los Windsor

La ceremonia se celebrará en los Cotswolds, una de las regiones más pintorescas de Inglaterra y un lugar muy apreciado por numerosas figuras de la aristocracia británica.

Durante los últimos días, decoradores, floristas y organizadores han sido vistos trabajando en la iglesia elegida para el enlace, lo que confirma que los preparativos se encuentran en su etapa final.

Se espera que varios miembros de la familia real asistan al evento, incluyendo a la princesa Ana, quien ha mantenido una estrecha relación con su hijo a lo largo de los años.

Una boda marcada por la cercanía familiar

A diferencia de otras bodas vinculadas a la monarquía, la de Peter Phillips y Harriet Sperling parece estar enfocada en la intimidad y la convivencia familiar. Desde el ensayo previo hasta los preparativos finales, todo refleja el deseo de la pareja de compartir este momento rodeados de las personas más importantes de sus vidas.

