Emma Heming revela que un accidente en el rodaje de Duro de Matar pudo detonar la demencia de Bruce Willis

En el 2023, la familia de Bruce Willis anunció su retiro de Hollywood, famoso por sus papeles arriesgados en películas de acción, el actor debía decir adiós a los sets de grabación, al ser diagnosticado con demencia frontotemporal.

Con el paso del tiempo, Bruce ha ido perdiendo la capacidad para comunicarse, pues su enfermedad es neurodegenerativa que afecta directamente al lenguaje, la conducta y la memoria.

Su esposa, Emma Heming, asegura que un accidente en una de sus películas más icónicas, pudo haber detonado la enfermedad.

Bruce Willis perdió parte de su audición en la película ‘Duro de Matar’

Durante una entrevista con Fox News, en medio de la promoción de su libro ‘Un Viaje Inesperado: Encontrando Fuerza, Esperanza y a Ti Misma Gracias a los Cuidados’, donde explica cómo es vivir con la enfermedad de Bruce, Emma explica una de sus teorías que asegura que un accidente en Duro de Matar, pudo haber detonado la enfermedad de su esposo.

Durante el rodaje de la icónica película del actor, donde interpreta a John McClain, Willis decidió no usar protección auditiva durante una de las escenas donde se produce un tiroteo entre varias mesas, lo que le causó una fuerte lesión en uno de sus oídos.

“Esa decisión le quitó gran parte de la audición. Con el tiempo, todos notamos que no escuchaba bien, pero pensé que era solo parte de envejecer”, dijo a Fox News Digital.

Cuando Bruce comenzó a mostrar los primeros síntomas de demencia, se volvió callado y reservado, una actitud poco común en el actor, Hemming pensó que se debía a que no los escuchaba, pero cuando comenzó a experimentar cambios bruscos de personalidad, fue evidente que algo no andaba bien, eran síntomas tempranos de la demencia.

Emma también contó que las hijas que el actor comparte con la actriz, Demi Moore, también notaron el cambio de personalidad de su padre, causando mayor precoupación.

