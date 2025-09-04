Demi Moore reacciona a la decisión de Emma Heming de envíar a Bruce Willis a un centro especializado

Hace algunos días, la esposa de Bruce Willis, la modelo Emma Heming, confesó que tuvo que trasladar al actor a “un segundo hogar”, con la intención de que tuviera mayor comodidad, debido a la afasia que padece, y que en los últimos meses ha avanzado considerablemente.
“Requiere de una atmósfera calma y serena”, aseguró. “Todo está más tranquilo ahora, es más fácil así”.
Hemmings comenzó a recibir numerosas críticas que la acusaban de insensible y cruel; sin embargo, Demi Moore, exesposa del actor y madre de sus tres hijas, salió en defensa de la modelo.
Te podría interesar: Así es como Demi Moore se prepara para decirle adiós a Bruce Willis
Demi Moore reacciona a las críticas contra Emma Heming
Durante una entrevista en The Oprah Winfrey Podcast, Demi se solidarizó con Emma, asegurando que todo lo que está sucediendo con Bruce ha sido muy difícil para la familia, y que nadie está preparado para afrontar una situación tan delicada.
“No hay un mapa de ruta. Tengo mucha compasión por Emma en esto, siendo una mujer joven. Nadie pudo anticipar dónde iba a terminar esto”, afirmó Moore, quien fue esposa de Willis de 1987 a 1998 y mantiene una relación cercana con el actor y su familia.
Por otra parte, Demi aseguró que Emma ha sido una esposa dedicada con Bruce durante todo este proceso, y sigue apoyándolo y cuidando de él:
“Realmente creo que ella ha hecho un trabajo magistral. Se ha dedicado a trazar el camino correcto. Ha tenido miedo, fuerza y coraje en igual medida para sortear la situación”.
¿Cómo se siente Demi Moore con el cambio de personalidad de Bruce Willis?
En la misma entrevista, Demi expresó que ha sido difícil ver cómo la enfermedad ha ido cambiando al reconocido actor de películas de acción.
“Es difícil ver a alguien tan vibrante y fuerte cambiar tanto. Mi posición siempre ha sido que uno debe encontrarlos donde estén, sin esperar que sean o hagan lo que fueron”, admitió.
Sin embargo, asegura que al seguir presente en la vida del actor, sigue siendo un consuelo para él.
“Cuando permaneces presente, aún queda mucho de él. Aunque no siempre sea verbal, es algo hermoso dadas las circunstancias”.