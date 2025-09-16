“Esta no es la persona con la que me casé”, Emma Heming consideró divorciarse de Bruce Willis antes de su diagnóstico

La historia de amor entre Bruce Willis y Emma Heming siempre se ha mostrado sólida y tierna, un ejemplo de pareja para muchas personas; sin embargo, como toda relación, también atravesó momentos difíciles, especialmente cuando la enfermedad del actor comenzaba a manifestarse, pero ambos desconocían qué era lo que estaba sucediendo. Bajo este contexto, Emma se sincera en una reciente entrevista, confesando que su relación con Willis comenzó a vivir una etapa compleja, que llegó a considerar el divorcio como solución a lo que estaban atravesando. Con una frase contundente: “Esta no es la persona con la que me casé”, la modelo y activista describió la confusión y el dolor que sintió al notar los cambios de comportamiento en el amor de su vida.

Los cambios que preocuparon a Emma

Durante una plática que la modelo sostuvo con Vanity Fair, reveló que dentro de los primeros días en que la enfermedad de Bruce comenzaba a manifestarse, el actor comenzó a mostrar actitudes y reacciones que no correspondían con su comportamiento habitual. Sin conocer todavía la causa médica, Emma llegó a cuestionarse si el amor y la conexión que los unía habían desaparecido.

“Sentí que mi matrimonio se estaba desmoronando”, confesó en aquella entrevista. “Yo me preguntaba: ¿Qué pasa? Esta no es la persona con la que me casé. Hay algo que no encaja. Simplemente, no podía entenderlo”. Fue bajo este contexto de incertidumbre que surgieron pensamientos sobre una posible separación.

El diagnóstico que lo cambió todo

Emma relata que cuando comenzó todo, ella se sentía incluso responsable de que su matrimonio estuviera viviendo una temporada tan oscura: “Las conversaciones ya no cuadraban del todo y nuestra relación empezó a cambiar. Me costaba entender por qué y qué me estaba pasando”, ella veía que algo estaba cambiando; sin embargo, no entendía lo que estaba sucediendo en la mente del actor y pronto el distanciamiento y los problemas de comunicación comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes.

Tiempo después, los especialistas confirmaron que Bruce padecía demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que explicaría los cambios de comportamiento y personalidad que Emma había notado; sin embargo, en sus propias palabras, esta enfermedad no tiene un comienzo específico: “Es muy confuso saber dónde se detuvo Bruce y dónde se manifestó su enfermedad. Comencé a notar que su tartamudez comenzaba a regresar, pero nunca en un millón de años pensé que fuera un síntoma de DFT”, compartió la modelo.

Una historia de amor y fortaleza

Comprender la razón detrás de esta transformación ayudó a Emma a reencontrar su unión con su esposo, esta vez desde la resiliencia y el compromiso de estar con él a cada paso. “Sentí alivio al comprender: ‘Bueno, no era mi esposo, era que esta enfermedad le estaba robando partes del cerebro’”, recuerda y desde ese momento ha dejado claro que la prioridad es acompañar a Bruce con su amor y respeto en esta etapa tan difícil de la vida de ambos.

Recientemente, Emma Heming dio a conocer la noticia de que Bruce Willis ingresaría a un hogar con cuidados especiales para el bienestar y cuidado del actor; además, de la publicación de su libro “The Unexpected Journey”, un texto en el que abre su corazón compartiendo su experiencia como cuidadora de Bruce y una guía para aquellos que estén viviendo una situación similar. Esto le ha valido algunas críticas; sin embargo, ella se ha mantenido firme ante el compromiso de cuidar a su esposo desde la empatía, la solidaridad y el gran amor que le profesará siempre.