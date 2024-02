Horóscopos 2024: Descubre tu destino en el amor según tu signo zodiacal

El año 2024 está lleno de posibilidades en el ámbito del amor. Descubre qué te depara el destino según tu signo zodiacal y prepárate para vivir un año lleno de romance y pasión.

(21 de marzo-19 de abril)

Tienes destino lleno de vida

Dinamismo será la palabra que te definirá este año. Más animado que agitado, el año 2024 ofrece la esperanza de avances concretos para resultados inesperados.

¿Cómo le irá a Aries en el amor el 2024?

Este año estará lleno de nuevas oportunidades que, sin lugar a dudas, aprovecharás al máximo. Si eres del signo Aries, procura alimentarte tan sólo de aquellas relaciones que auguren un futuro prometedor. La primavera te despertará fuertes deseos sensuales y la vida amorosa adquirirá más protagonismo. Sentirás a flor de piel la urgencia del amor y decidirás ser tú quien dé el primer paso. Tomar la iniciativa supone algunas desventajas, y seguramente tendrás que soportar las críticas de los demás, pero, siempre que no te importen los rumores ni los chismes, lograrás el bienestar emocional que tanto anhelas.

(Del 20 de abril al 20 de mayo)

Vives bajo el signo de la suerte

¿Cómo le irá a Tauro en el amor el 2024?

Lo más destacado del año en lo que se refiere al amor lo vivirás a lo largo del primer trimestre pues Júpiter afectará especialmente a tu Casa del Matrimonio. La presencia conjunta de Venus, que simboliza la belleza, y el benéfico Sol en tu signo auguran un notable incremento de tu atractivo. Tu pareja te encontrará mucho más dispuesto a solucionar las pequeñas diferencias que hayan surgido en los meses anteriores.

En caso de no tener pareja estable, podrás vivir numerosas aventuras y escarceos románticos, ya que tendrás un nutrido grupo de admiradores revoloteando alrededor. A los del signo zodiacal Tauro les llamará la atención las altas dosis de tolerancia y franqueza que habrá en tus relaciones. Gracias a esto descubrirás una dimensión del amor con la que jamás soñaste.

(21 de mayo-20 de junio)

Estás en el camino hacia la plenitud

Con Júpiter visitando tu casa, eres el signo estrella de 2024. Cuentas con la oportunidad de madurar por fin y liberarte de esas pesadas restricciones que lastran tu personalidad.

¿Cómo le irá a Géminis en el amor el 2024?

Gracias a la presencia del poderoso Júpiter en tu Casa de la Creatividad te sentirás libre a la hora de expresar tus sentimientos, lo que te es muy favorable de cara al amor. Además, este año, los géminis experimentarán relaciones románticas serán el ámbito ideal donde mostrar tu forma de ser más genuina y auténtica. Noviembre también será un momento delicado, en el que tendrás que poner especial atención para no sufrir tontamente por culpa de dudas y malentendidos.

Celebra San Valentín con Kipling, Natura, Aerie, Vera Wang, Louis Vuitton y Abeja Reyna. Pexels/Cortesía

(21 de junio al 22 de julio)

Tus palabras clave: fuerza y valor

Dispones de un año en el que podrás disfrutar de las dos cosas que más aprecias: la familia y tu hogar. No será una época de grandes locuras, pero sí de satisfacciones en las pequeñas. Aprender a calmar tu impetuoso carácter te permitirá alcanzar importantes logros.

¿Cómo le irá a Cáncer en el amor el 2024?

De entre los eventos astrales más destacados de 2024, la irrupción de Júpiter en el signo de Géminis afectará especialmente al nativo de Cáncer en lo que a amores se refiere, ya que le hará estar mentalmente inquieto y disfrutar del movimiento. No descartes nuevas aventuras ni problemas a la hora de comprometerte seriamente. Tu pareja, por lo tanto, se sentirá más aceptada, se permitirá ser tal y como es, sin que en ningún momento ejerzas influencia en su carácter.

En el otoño renacerán nuevas ilusiones y con ellas florecerá el amor en sus múltiples aspectos. Únicamente algún malentendido podría eclipsar tanta dicha. Otro momento delicado vendrá de la mano de las últimas semanas del año. Ten mucho cuidado con los enfrentamientos entre los dos sexos. No te dejes arrastrar por tu necesidad de imponerte.

(23 de julio al 22 de agosto)

Es momento de garantizar la estabilidad

Se te auguran muy buenas perspectivas que, sin embargo, requerirán que contengas durante un tiempo tus excesivos impulsos naturales y optes por una conducta algo más racional y comedida. Quizás éste no sea el año para que brilles, pero serás feliz.

¿Cómo le irá a Leo en el amor el 2024?

Cuando Neptuno lleva tanto tiempo en la Casa del Matrimonio, como le está sucediendo a tu signo, es probable que la relación de pareja se vea amenazada. Este es el ambiente general que te rodeará durante unos años. Pero las desilusiones, al igual que las lágrimas, no tienen por qué ser siempre amargas. Este año que ahora empieza te ofrecerá momentos maravillosos que solamente llegarás a valorar tras haberle visto las orejas al lobo. Tu vida en pareja se volverá más elevada: prevalecerá la espiritualidad por encima de la pasión o cualquier otro tipo de ventajas que toda relación aporta.

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Este 2024, el niño se transforma

Deberás acudir a los demás, tanto para pedirles su apoyo como para compartir los éxitos y beneficios que consigas en 2024. Sólo así podrás aprovechar todas las oportunidades que te aguardan. Será un año de buenas y profundas relaciones.

¿Cómo le irá a Virgo en el amor el 2024?

Es muy importante que cuides al máximo tus pensamientos más destructivos, que te harán dudar de las demostraciones afectivas de tu pareja y sentir que las tuyas no son suficientemente bien acogidas.

Como puedes comprobar, son muchos los retos a los que tu amor se verá sometido. De cualquier manera, este año te brinda la oportunidad de abrirte paso a través de las dificultades y abogar por el amor verdadero. Por ejemplo, puedes sentirte atraído por personas de origen extranjero o simplemente valorar más la forma de relacionarse de otras culturas. Las icasiones favorables para amar no les faltarán a los nativos de Virgo.

Propuestas para amar: Avon, Bimba & Lola, Christian Louboutin, UnoDe50 y Gucci. Pexels/Cortesía

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Hay oportunidades que no debes perderte

En 2024 pones las bases de un gran proyecto. Mantén una actitud positiva para que la buena suerte se extienda a tu alrededor y todo salga a pedir de boca.

¿Cómo le irá a Libra

Cuidado: no hay mayor enemigo para el amor y la vida en pareja que la reclusión. Todo esto se alivia cuando Júpiter entra en Géminis el 25 de mayo. Esta posición despierta tu capacidad de análisis, de asociar y de comunicar. Si usas tu ingenio y tu sensatez podrás vivir el romance como nunca. Podrás satisfacer al máximo los deseos de tu amante.

Te espera una compleja trama de situaciones, en la que deberás ser capaz de sortear las que menos te convengan. Siempre que el optimismo acompañe a tus actos, no temerás las consecuencias, aunque tal vez optes por acabar de raíz con los sentimientos que pudieran generarte cualquier problema.

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Es un año de transición

Te beneficiarás de tus esfuerzos. La euforia no debe llevarte a prescindir de los demás, sino a compartir tus alegrías con ellos.

¿Cómo le irá a Escorpión

Este año será clave para tu vida amorosa. Esta posición astrológica rige el amor incondicional, cuando das sin esperar nada a cambio. Así que no te faltará la ilusión amorosa. Llega el momento ideal para poner en palabras lo que sientes y redefinir tu propósito sentimental en la vida. La intuición, la conexión profunda y empática que sentirás por los demás a lo largo de todo el año será tan fuerte que a veces te sentirás desbordado.

La energía de Piscis te ayudará a ser fiel y adaptable a distintas formas de amar. Buscarás una unión más mental y espiritual que puramente sexual. Fantasía, ilusión, espiritualidad, imaginación... Serán tus armas para encontrar a tu pareja ideal.

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Este 2024, seguirás creciendo

Los astros te llenarán de un potente combustible que debes saber aprovechar sin quemarte. Las relaciones serán clave en tu crecimiento.

¿Cómo le irá a Sagitario

Te encontrarás cómodo entre personas más jóvenes que no te hagan sentir coaccionado. Esto podría desembocar en alguna aventura sentimental con alguien de menos edad. Sufrirás mucha tensión por reprimir tus instintos a consecuencia de tus prejuicios mentales o por sentirte intimidado por el sexo.

En este 2024 te urgirá la necesidad de encontrar fuertes emociones que te ayuden a alcanzar el estado de ensueño que tanto anhelas. El amor intentará llegar a este estado, pero para que alcances la felicidad plena es necesario que antes aprendas a valorar a las personas que amas o, si no, los malentendidos empañarán tu vida sentimental.

A medida que crezca tu curiosidad por otras personas aprenderás más sobre ti mismo y lo que funciona o no para ti en las relaciones. Júpiter trabaja con Plutón el 3 de junio y esto hará que una experiencia poderosa y profunda pueda cambiar tu perspectiva sobre el amor.

El amor está en el aire y en Comverse, Givenchy, Stradivarius, Longchamp, Pomellato y Autentic Beauty Concept. Pexels/Cortesía

(22 de diciembre al 19 de enero)

Todo te conduce al triunfo

Este año será propicio para realizar uno de tus proyectos más soñados y anhelados, y para ello contarás con la energía y el valor de Marte.

¿Cómo le irá a Capricornio

En 2024, los nativos de capricornio se sentirán más atraídos que nunca por las relaciones románticas y la aventura. Este año el amor requerirá una buena parte de tu atención. Lo mejor que puedes hacer es asumir las responsabilidades que conlleva tu relación de pareja. Cuidado, porque estando todo el año Plutón en la Casa XI, la de las relaciones de amor, quizás te veas obligado a no mostrar tus sentimientos por alguien para que no piensen mal de ti. Esto puede arruinar una bonita relación, no lo permitas.

Si no tienes una pareja estable, en la segunda mitad del año proliferarán las aventuras y el coqueteo, sin llegar a decidirte por ningún amor en concreto. Con Venus en la Casa VIII te dejarás llevar por las emociones y la pasión.

(20 de enero al 18 de febrero)

Emprenderás un viaje memorable de iniciación

Plutón te pone doce meses para ampliar tus horizontes, iniciarte en algo importante y conseguir una nueva posición social. Es tiempo de empoderarte.

¿Cómo le irá a Acuario

Llegarás al corazón de los demás con buena comunicación. Y es que Mercurio resalta el poder de la conversación para crear vínculos sinceros y sin malos entendidos. La curiosidad puede frenar cualquier miedo o incertidumbre al iniciar una relación, ya sea en tu vida sentimental o en los negocios. Hacer preguntas y mostrar interés de modo halagador pueden ser la llave que te abra al corazón que amas. Pero, cuidado, la diversión y el coqueteo pueden malinterpretarse y producir auténticos desencuentros en algunos momentos.

(19 de febrero al 20 de marzo)

Momento de dar un gran salto adelante

Ha llegado la hora de ampliar fronteras y salir en busca de tu fortuna. Si actúas con inteligencia vivirás un año pleno de experiencias nuevas y placenteras.

¿Cómo le irá a Piscis

Te encuentras inmerso en un mar de sentimientos, que podría agitarse durante el próximo año. La presencia de Saturno en tu Casa de la Expresividad actúa como una represa que contiene y domina tus sentimientos hasta que, irremediablemente, acaban por desbordarse con todas sus consecuencias.

Tal vez este año prefieras o valores más la compañía de personas sentimentalmente maduras y estables, ya que no soportas más agitación que la tuya. Al no mostrar tus sentimientos con la naturalidad que te caracteriza, tus seres queridos te observarán con recelo.

No sólo durante el 14, no sólo en febrero... todo el 2024 es momento de celebrar el amor. Identifica tu signo zodiacal, y descubre cuál es tu destino en materia del corazón. Lee y comparte este Horóscopo especial.