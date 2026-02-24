Meghan Markle lleva el vestido lencero más bonito y elegante para primavera 2026

Meghan Markle continúa consolidando su sello personal con su marca As Ever, una propuesta de productos artesanales que reflejan su estilo de vida sostenible y su apuesta por lo hecho en casa con un enfoque cuidado y auténtico.

Para la reciente promoción de uno de sus vinos espumosos, la duquesa de Sussex ha sorprendido al lucir un delicado vestido lencero que está causando sensación, pues es ideal para lucir sofisticada y femenina durante la primavera.

Meghan Markle sorprende con el vestido lencero ideal para mujeres de 40+

Durante el fin de semana, la duquesa de Sussex reveló su forma favorita de servir vino espumoso junto a una serie de fotos en la cuenta de Instagram de su marca As ever.

“Enfría bien el brut, vierte despacio y termina con unas frambuesas frescas para adornar”, ponía el pie de foto de As Always post. “Sin esfuerzo, sin complicaciones y lo justo para celebrar una noche fácil en o antes de una salida divertida”.

En una de las fotos, se puede ver a Meghan sirviendo el vino, luciendo un hermoso y sofisticado vestido lencero en color burdeos, el modelo Marion Slip Dress de la diseñadora Heidi Merrick.

Está confeccionado en viscosa satinada y es totalmente forrado, lo que le da un acabado más elegante y cómodo, se caracteriza por su escote profundo en V, tirantes ajustables y lazo que da un toque delicado.

El vestido que se adapta a la tendencia effortless, lo ha combinado con el ‘Juste un Clou Small Necklace en oro amarillo y diamantes’ de Cartier, que se vende por la asombrosa cifra de 15,500 euros, así como su pulsera preferida de Cartier ‘Love’.

La predilección de Meghan Markle por la marca de Merrick

No es la primera vez que Meghan apuesta por diseños de Heidi Merrick: ya lució varias piezas en su serie With Love, Meghan de Netflix y también un vestido rojo de la firma en un partido de polo del príncipe Harry en 2024.

En el reciente carrusel, además, mostró un detalle de sus anillos de boda y elementos personalizados de su marca As Ever, como su botella de brut y cubos de hielo con el logotipo.

