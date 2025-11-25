Suscríbete
Anne Hathaway sorprende al mostrar su faceta más auténtica

En la portada, Anne Hathaway nos abre una ventana a su lado más auténtico y es que a veces, incluso las grandes estrellas nos sorprenden cuando deciden mostrarse sin filtros ni poses.

Noviembre 25, 2025 • 
Karen Luna
anne hathaway jeans

Getty Archivo

En la portada de Vanidades, Anne Hathaway aparece como esa amiga que, después de mucho tiempo, se sienta contigo y te habla desde el corazón. Nada de poses impecables ni esa perfección rígida que a veces se espera de una estrella de Hollywood. Aquí se deja ver ligera, relajada, con esa mirada que dice “ya no necesito demostrar nada”.

Se nota que Anne está en un momento donde quiere divertirse, vivir más y reírse incluso de lo imperfecto. ¡Verla así nos hace recordar que todas brillamos un poquito más cuando dejamos de intentar ser perfectas!

En esta edición de Vanidades también encontrarás:

  • La historias que sacudieron a la monarquía.
  • Diane Keaton, la luminosa vida de una actriz inolvidable.
  • Hollywood: romances del año y sus protagonistas.
  • Sofisticación y elegancia para despedir el 2025.

Ya disponible en Magzter o en tu tienda de distribución más cercana.⁠

portada Vanidades Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
