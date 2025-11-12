El vestido “en forma de ramo” con el que la duquesa de Edimburgo honró a un ser querido de la familia real

La duquesa de Edimburgo y esposa del príncipe Eduardo, estará de gira por Sudamérica y Centroamérica, del 10 al 19 de noviembre por petición del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Commonwealth, visitará Perú, Panamá y Guatemala.

El pasado 11 de noviembre llegó a Perú, donde asistió a una cena del Fondo para Paisajes Biodiversos, donde ha causado sensación con su atuendo, un vestido que ha capturado la atención por su significado.

La duquesa de Edimburgo luce vestido en “forma de ramo” con dulce dedicatoria

La cena se realizó en el restaurante Casa de Fierro de Iquitos para celebrar el primer aniversario del programa Fondo para Paisajes Biodiversos en el Reino Unido, donde estuvo acompañada por Gavin Cook, Embajador Británico en Perú, y miembros del programa BLF, conmemorando un año de colaboración e impacto en la preservación del rico patrimonio natural de Perú.

Para la ocasión, la esposa del príncipe Eduardo lució el vestido “Sienna Floral Bouquet” de Beulah London, un sutil guiño a Sienna, la hija de cuatro años de su sobrina, la princesa Beatriz y su esposo, el promotor inmobiliario Edoardo Mapelli Mozzi.

Sophie lució su vestido Sienna con zapatos de tacón de Jimmy Choo, el modelo ‘Rosalia 45’ con detalles de perlas en la punta y un acabado brillante, además llevó un bolso de mano ‘Moneypenny’ de Sophie Habsburg, y una pulsera Woodland Single Oak Leaf Bracelet de Asprey.

¿Cómo será la visita de Sophie de Edimburgo en Perú?

Ese mismo día, la duquesa de Edimburgo visitó La Mona Cafe en Iquitos, Perú, donde se reunió con defensores de los derechos de las mujeres indígenas y líderes de los pueblos awajun, shipibo-Konibo y Kukama Kukamiria. Su visita puso de relieve el papel vital que desempeñan estas mujeres en la gobernanza territorial y en la protección de los derechos y tierras de sus comunidades.

Como Embajadora Global de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, también visitará el centro de visión Divino Niño para conocer los tratamientos de glaucoma y pterigión.

La intención del viaje de la duquesa de Edimburgo a Sudamérica y Centroamérica, es fortalecer los lazos del Reino Unido con estos países.

