¡Baby royal en camino! El príncipe Mateen de Brunéi y Anisha Rosnah anuncian que serán papás por primera vez

La realeza de Brunéi está de fiesta y es que hace tan solo unas horas el príncipe Mateen anunció oficialmente que él y su esposa, la princesa Anisha Rosnah, están esperando a su primer hijo juntos. Con una imagen llena de ternura y una leyenda que promete un nuevo capítulo en sus vidas, la pareja comparte de forma emotiva con el mundo, mientras sus seguidores celebran este momento.

Un anuncio elegante que enamora en redes sociales

La noticia fue revelada este 14 de octubre de 2025, mediante un post en Instagram, donde Mateen y Anisha aparecen de la mano sobre una terraza. En la imagen en blanco y negro, ella acaricia y sostiene su baby bump mientras él la observa con afecto. “Y entonces eran 3”, escribió el príncipe como pie de página de la fotografía, dando espacio a una oleada de felicitaciones.

El príncipe Mateen, de 34 años, es uno de los miembros más queridos de la realeza asiática. Conocido por su estilo moderno y su labor diplomática, así como su presencia activa en redes sociales. Desde su unión con Anisha, la pareja se ha convertido en la representación de la realeza fresca y cercana dentro de la monarquía tradicional, por lo que el anuncio fue muy bien recibido tanto dentro como fuera de Brunéi.

La historia de amor entre

Mateen es el cuarto hijo y décimo descendiente del sultán Hassanal Bolkiah, uno de los gobernantes más ricos del mundo. Antes de casarse, era considerado uno de los príncipes más codiciados en el ámbito internacional por su carisma, su estilo de vida aventurero y su presencia pública.

Anisha Rosnah, por su parte, nació en Londres en 1994, es empresaria y tiene formación académica internacional. De acuerdo con reportes de medios internacionales, su romance con el príncipe habría comenzado en 2018, aunque mantuvieron un perfil discreto hasta anunciar, finalmente, su compromiso en octubre de 2023.

La boda de Anisha y Mateen fue una fiesta digna de la realeza que duró 10 días y se celebró en enero de 2024; al festejo acudieron dignatarios internacionales y marcó el inicio de una nueva etapa como pareja real en el escenario global.

Un bebé real en camino

Este bebé será el primogénito de la pareja y representa algo más que la unión familiar y la llegada al mundo de un nuevo integrante: reafirma la continuidad dinástica y el crecimiento de la casa real de Brunéi. En términos de protocolo, el hijo de Mateen y Anisha ocupará un lugar dentro de la línea de sucesión al trono, sin embargo, no como heredero directo a él. Actualmente, la línea de sucesión está encabezada por el príncipe heredero Al-Muhtadee Billah, el hermano mayor de Mateen.

Hasta el momento se desconoce la fecha sobre el nacimiento del bebé, sin embargo, la pareja seguramente continuará con el festejo doble, pues en enero próximo estarán celebrando su segundo aniversario de bodas.

El embarazo de la princesa Anisha Rosnah y el príncipe Mateen llenó de emoción a más de uno, y es que su llegada simboliza el futuro de una monarquía poderosa que sigue creciendo. Mateen y Anisha presentan una nueva etapa para la casa real de Brunéi: una que observa el futuro con elegancia, diplomacia y cercanía, cualidades que los han posicionado como uno de los royals más queridos por las nuevas generaciones.