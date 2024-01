Cómo cuento de princesas moderno, la historia de amor de Carlos Felipe de Suecia y Sofia Hellqvist

¿Qué hizo que, después de ser un príncipe de bajo perfil, saltara a los titulares de la prensa internacional y se colocara en el ojo del huracán? ¡Se enamoró! Y no de cualquier mujer, sino de una que, para los estándares de la monarquía, era la menos indicada de ocupar un corazón real. Sofia Hellqvist, esa hermosa chica de grandes ojos azules, tenía un oscuro pasado como actriz y modelo erótica, y en su momento se convirtió en la tercera en discordia entre Carlos Felipe de Suecia y la aristócrata Emma Pernald, su novia de toda la vida.

La historia de amor entre el príncipe y Sofia tiene una esencia de cuento de princesas, y es que antes de que el idilio empezara, Carlos Felipe había tenido una larga relación con Pernald, quien contaba con los atributos para convertirse en su futura esposa, y en apariencia, pronto llegarían al altar. Pero un viaje a Tailandia hizo tambalear su romance; ahí, en una reunión de amigos, el apuesto royal conoció a su actual esposa: “Fue amor a primera vista”, confesaron tiempo después.

Y así de fácil como surgió la adoración por Emma, se esfumó. Cuentan que el príncipe y ella se conocieron en una discoteca y esa misma noche se hicieron inseparables. En aquel momento, Carlos Felipe estaba enamorado de otra chica aristócrata, pero apenas terminó con ella, fue a consolarse a los brazos de Emma y no tardó en invitarla a un crucero a vacacionar. Poco tiempo después, ya vivían en unión libre hasta el día en que, con el argumento de que debían darse un respiro, todo acabó.

Tal vez no haya conocido la magia del amor antes de encontrar a Sofia Hellqvist Carlos Felipe

Carlos Felipe de Suecia y Sofia Hellqvist : una historia de anor

El enojo de Victoria y Magdalena de Suecia, sus hermanas, quienes tenían una entrañable amistad con Emma, no se hizo esperar. Lo mismo ocurrió con los reyes Carlos Gustavo y Silvia, que desde un inicio desaprobaron la relación, y no fue menor la respuesta en lo que respecta a sus súbditos, quienes también mostraron su inconformidad. Por ello, el recibimiento que tuvo Sofia no fue nada amable y, por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en descubrir el pasado sombrío de Hellqvist.

La prensa no tardo en descubrir el pasado de Sofia Hellqvist como actriz y modelo erótica Archivo

Pero nada de esto hizo que el príncipe rebelde renunciara a su nuevo romance; pronto se fueron a vivir juntos y, de manera paulatina, con insistencia, logró que Hellqvist se incorporara a la familia real. En este sentido, Victoria tuvo una gran influencia, ya que medió entre la pareja y la Corona hasta que la convivencia fluyó.

Sofia, llenas mi vida de alegría. Hoy demostramos que el amor lo conquista todo Carlos Felipe (en su boda)

A pesar de que las rupturas amorosas resultan dolorosas, esta vez todo indica que la decisión de Carlos Felipe fue la correcta: Sofia no sólo se ha echado a la bolsa a su nueva familia, también al país entero, que empezó a admirarla debido a su honestidad, pues cada vez que se le cuestiona sobre sus ayeres, suele responder con total vehemencia: “Me cuesta decir que me arrepiento de algo que he hecho, son experiencias de la vida. Y tal vez no siempre he pensado en las consecuencias. Muchos creen que he cometido errores, yo prefiero verlos como experiencias”.

Carlos Felipe y Sofia de Suecia son padres de tres hijos Archivo

Un moderno cuento de princesas

A pesar de los pronósticos pesimistas, la pareja se casó el 13 de junio de 2015. Un año después nació su primer hijo, Alejandro de Suecia; después llegó Gabriel, duque de Dalarna, en 2017, y por último, Julián, duque de Halland, en 2021. Y, hasta el momento, son una pareja feliz.

Fue así como un royal de sangre azul y apariencia de príncipe de cuento infantil conoció a su princesa, una mujer de carne y hueso con una historia de vida no tan rosa. ¿Conocías la historia de amor de Carlos Felipe de Suecia y Sofia Hellqvist?