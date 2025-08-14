5 revelaciones de la princesa Ana que escandalizaron a la realeza

El cumpleaños de la princesa Ana está a unas horas de celebrarse; el Palacio de Buckingham decidió rendir un tributo a la vida de la royal con una serie de revelaciones que nos ayudan a conocer más sobre esta princesa de carácter firme, de su vida y su paso por la historia como la única hija de la fallecida reina Isabel II.

¿Sabías que…? La emotiva forma en la que la familia real celebra a la princesa Ana

A través de su cuenta oficial de Instagram, la familia real decidió compartir con sus seguidores un carrusel informativo como tributo a la vida de la princesa. En las 13 slides podemos enterarnos de algunos datos divertidos, de otros que no conocíamos y que nos permiten tener más conocimiento de la personalidad de Ana.

Un nacimiento especial

El primer dato de la publicación comparte la fecha de nacimiento de Ana: 15 de agosto de 1950, 11:50 am. Este no fue un día cualquiera; coincidió con el importantísimo Día VJ, o el Día de la Victoria sobre Japón, un momento histórico que pondría fin a uno de los conflictos más importantes de la humanidad: la Segunda Guerra Mundial.

En la fotografía compartida podemos ver a una pequeña Ana en brazos de su madre, la reina Isabel II, y su hermano, el príncipe Carlos.

Una jugadora olímpica

En otra foto, podemos ver que la princesa Ana fue el primer miembro de la familia real en participar en los Juegos Olímpicos. Durante los Juegos de Montreal de 1976, Ana se unió al equipo ecuestre británico; es bien sabido que la equitación es una de sus grandes pasiones y a sus 26 años tuvo la oportunidad de representar a su país en esta fiesta del deporte.

Labor altruista

A pesar de que la princesa trató de mantener un perfil bajo toda su vida, siempre participó en eventos reales y humanitarios. En 1990 recibió una nominación al Premio Nobel de la Paz por parte del presidente de Zambia, Kenneth Kaunda, gracias a trabajos de caridad que realizó la princesa durante su presidencia en Save the Children.

Participante de un programa de televisión

Así como lo leíste, en 187, la princesa Ana fue invitada a participar en el programa televisivo A Question of Sport, un programa deportivo de la BBC en el que la royal participó ampliamente respondiendo preguntas y mostrando una actitud muy relajada y divertida.

La princesa manejó un redbus.

Ana es el primer miembro real en tener su propia licencia de manejo ¡para vehículos pesados!, es decir, podríamos ver en alguna ocasión a la princesa manejando un tráiler y no, no es una idea descabellada, pues ya ha hecho uso de esta licencia. De acuerdo con la publicación, Ana no solo ha manejado una patrulla, también ha sido chofer de un red bus, el tradicional autobús rojo de dos pisos que viaja por Londres.

Además de estos datos curiosos de la vida de la princesa, la cuenta de la Familia Real compartió un video emotivo, nostálgico y tierno sobre la vida de la princesa. Un footage que muestra a Ana en los brazos de su madre, acompañándola en viajes reales, montando a caballo con su padre, el príncipe Felipe, y viviendo una vida en tranquilidad desde hace 75 años.

Los secretos de la princesa Ana que compartió el Palacio de Buckingham nos permitieron conocerla más en profundidad, dejándonos ver vivencias que desconocíamos de ella y que a lo largo de 75 años ella había atesorado únicamente en su corazón.