¿Qué rituales hacer para recibir el Año Nuevo? 5 prácticas efectivas para atraer el amor y el dinero

Estamos por vivir uno de los momentos más poderosos a nivel mundial en el año. Más allá de tradiciones o supersticiones, el Año Nuevo es el momento perfecto para recibir un ciclo que nos ayude a conectar con una mejor versión de nosotras mismas, y es por ello que en nuestra lista de pendientes se encuentra la realización y búsqueda de rituales sencillos que funcionen para cerrar ciclos, manifestar deseos y abrirnos puertas a nuevas oportunidades.

Ya sea que tu intención más profunda sea atraer el amor, mejorar tu relación con el dinero o simplemente comenzar este ciclo con una energía más ligera, estas prácticas te ayudarán a conectar con tu espiritualidad y conciencia para recibir el 2026 de la mejor manera.

Ritual de limpieza energética con sal y agua

Recuerda que antes de atraer algo nuevo es vital soltar lo que ya no te está aportando nada. Esta es la razón por la que el ritual de limpieza debe ser el primer paso que debes seguir y el primero que debes realizar, pues te ayudará a liberar bloqueos emocionales y energías estancadas que llevas acumulando desde años anteriores.

Para realizarlo necesitas un recipiente con agua tibia y un puñito de sal gruesa. Antes de la medianoche, lávate las manos visualizando cómo se disuelven las preocupaciones del año que está por terminar. Con este gesto vamos a simbolizar la limpieza y renovación para dar lugar a un espacio energético y de esta forma el amor y la abundancia no se encuentren.

Ritual con sal y agua Pexels

Lentejas para la abundancia económica

Estas legumbres son uno de los símbolos más antiguos asociados al dinero y la prosperidad. Suelen representar el crecimiento, la estabilidad y el sustento, y es por ello que son un ingrediente indispensable para los rituales de fin de año.

El 31 de diciembre, en punto de las 12, toma un puño de lentejas crudas y déjalas caer suavemente desde la parte superior de tu cabeza hasta el suelo. Cuando hayas soltado todas, vas a recogerlas con calma y guardarlas en un pequeño costal o frasco, el cual vas a conservar durante todo el año como un amuleto.

La clave del éxito del ritual de las lentejas está en hacerlo con toda la intención y gratitud de tu ser, sin prisas por ver quién avienta más lentejas o quién junta la mayor cantidad de ellas.

Este ritual es muy poderoso para conectar con la abundancia. Canva

Ritual con velas

Las velas son grandes canalizadoras de intención y energía, así que una forma muy eficaz de conectar con lo que queremos es consiguiendo velas cargadas de esta intención. Para alcanzar y manifestar el amor, tendrás que encender una vela rosa, y para conectar con la energía del dinero, tendrás que comprar una vela verde.

Antes de encenderlas, debes escribir en un papel todos los deseos que tengas relacionados con relaciones y estabilidad económica. Este papel lo colocarás debajo de las velas y las vas a encender durante los primeros minutos del año nuevo (es decir, no importa que sean pasadas las 12). Mientras las llamas arden, visualiza todas las metas cumplidas, pidiendo desde la confianza de que ya lo tienes y es tuyo, aunque aún no sea así.

Rituales con velas. Pexels

Ritual del baño con canela y laurel

Este ritual es perfecto para atraer la suerte y abrir puertas a las nuevas oportunidades. La canela no solo es símbolo de economía y prosperidad, sino que también es un elemento que ayuda a activar la energía, mientras que, por su lado, el laurel es la representación del éxito.

En un pocillo va a servir agua con una rama de canela y algunas hojas de laurel. Una vez que se haya preparado una infusión, vas a dejar entibiar. Este té vas a utilizarlo como último enjuague después de tu ducha habitual el 31 de diciembre. Mientras dejas caer el agua sobre ti, vas a repetir mentalmente afirmaciones positivas relacionadas con el amor propio y la abundancia.

Baño de canela con laurel. Pexels

Ritual de la intención

Recuerda que en la escritura hay un poder inmenso para manifestar y materializar objetivos. Antes de dormirte, en caso de que no te desveles, la noche del 31 de diciembre vas a escribir una carta en la que vas a describir cómo te sientes, lo que lograste en el amor, el trabajo y tu bienestar económico, todo como si ya hubiese ocurrido y siempre en tiempo presente. Este ejercicio te va a ayudar a enfocar tu mente y al mismo tiempo reforzar tu intención de alcanzar esos objetivos. La intención es que regreses a ella cada que lo necesites a lo largo del próximo año; cuando el 2026 finalice, vas a revisarla y entregarla al fuego.

Antes de manifestar asegúrate de hacer una limpieza energética. Pexels

Recibir el año nuevo con rituales no se trata de supersticiones sino de una conexión real con nuestras intenciones más profundas. Estas prácticas te van a ayudar a atraer aquello que deseas, pero también funcionarán como recordatorio de que la magia debe partir también de nosotras mismas, pues no todo lo puede hacer el universo. Antes de realizarlos, ten consciente la apertura al cambio y recibe el 2026 con toda la seguridad de que este será un gran año.