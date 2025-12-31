¿Miedo al matrimonio? Esta es la razón por la que Brad Pitt no piensa casarse con Inés de Ramón

Fue a finales de 2022 cuando Inés de Ramón y Brad Pitt iniciaron su relación, con el acuerdo de mantenerla privada y lejos de los reflectores; no obstante, en 2023 hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja.

Para el 2024, la pareja decidió dar el siguiente paso en su relación y comprometerse, y aunque ya viven juntos, rumores aseguran que Inés y Brad, no están interesados en pasar por el altar.

¿Por qué Inés de Ramón y Brad Pitt no piensan casarse a pesar de estar comprometidos?

Varias fuentes han revelado al medio Us Weekly, que a pesar de estar más enamorados que nunca, Brad e Inés no tienen planes de llegar al altar.

“No están interesados en casarse y están de acuerdo en eso”, cuenta la primera fuente a Us, y la segunda explica: “No hay planes de boda en este momento. Están muy felices en esta etapa de su relación y no tienen prisa por nada”.

De acuerdo con el medio, Inés está de acuerdo con mantener su relación de bajo perfil con Brad, pues no está interesada en convertirse en el centro de atención.

“Ellos siguen fuertes y muy comprometidos el uno con el otro. Inés no tiene ningún interés en ser el centro de atención. Eso fue lo que Brad admiró de ella cuando se conocieron”.

La razón por la que Brad Pitt no piensa casarse con Inés de Ramón Neil Mockford/FilmMagic

La influencia de Inés de Ramón en Brad Pitt

Se dice que Inés se ha convertido en una maravillosa influencia para Brad, quien tras terminar su matrimonio con Angelina Jolie, ha encontrado la paz y el equilibrio en su trabajo, y en los brazos de su novia.

“Ha estado en un excelente estado emocional este último año y está mucho más en paz”, cuenta la fuente a ‘Us’. “El trabajo le ha resultado muy gratificante y ha tenido un año increíble.

Inés le ha aportado mucha sanación. Forman una buena pareja, y que Inés se mudara y se adaptara a la casa solo fortaleció esa dinámica. Brad está más tranquilo y saludable que en muchos años porque Inés es una gran influencia para él”.

La fuente ha agregado que Inés quiere que Brad se olvide de los resentimientos y aprenda a perdonar, ella cree que sólo así podrá continuar con su vida, y vivirla en paz.

