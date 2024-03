Oscar 2024: éstas son las actrices mejor vestidas de la alfombra roja

La alfombra previa a la ceremonia de los Oscar es un evento en sí mismo, es una antesala en la que se dan cita lo mejor del mundo de la moda y la belleza, un desfile de looks sofisticados. Aquí los mejores de los premios Oscar 2024.

Con esta alfombra roja se cierran una fabulosa temporada de premiaciones que comenzó con los Golden Globes y continuó con los Critics Choice Awards, Emmy Awards, BAFTA Awards y SAG Awards.

Ahora, como cada año, la ceremonia de la gala se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Descubre quiénes fueron las estrellas que brillaron con sus looks en la alfombra roja de los Oscar 2024. Un repaso por los vestidos más elegantes, glamorosos y originales de la noche.

Fran Drescher

La líder del Sindicato de Actores de EU de 66 años, Fran usó un elegante vestido negro con transparencias y lo completó una chalina negra a juego.

Una de las mejor vestidas, con un look con transparencias, fue Fran Drescher Getty Images

America Ferrera

America, quien participó en Barbie, llegó puntual a la alfombra roja. La actiz (39 años) acudió con un vestido rosa de Atelier Versace y joyas de Pomellato.

Un tierno homenaje a Barbie, America Ferrera en rosa. Getty Images

Emma Stone

Emma Stone (35 años), nominada por Pobres criaturas, cumplió con el concepto de sus presentaciones, usando un look desconstructurado. Emma usò un vestido con peplum color menta personalizado de Louis Vuitton.

Nuestra pelirroja consentida, Emma Stone deslumbró en la alfombra roja Getty Images

Margot Robbie

Pese a no estar nominada en la categoría de Mejor Actriz, Margot acudió a la ceremonia para apoyar a Barbie. Su look no fue rosa, pero fue hermoso. Un vestido columna, con talle corset, cubierto de lentejuelas, de Versace.

¿Margot Robbie se despedirá del look Barbie en la Alfombra Roja? Getty Images

Anya Taylor-Joy

La actriz y modelo (27 años) llegó a la ceremonia con sofisticado vestido de Dior Alta Costura, e inmediatamente entró a la lista de las mejor vestidas de la velada. El corset y la falda de lentejuelas,en forma de plumas es un ensueño.

Para los premios Oscar 2024, Anya Taylor-Joy portó una fabulosa creación de Dior. Getty Images

Durante la alfombra roja de los Oscar 2024 desfilaron looks para el recuerdo. Desde vestidos clásicos y elegantes hasta apuestas más arriesgadas y originales, las actrices nos mostraron la mejor interpretación del glamour ¿con qué look te quedas?