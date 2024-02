Rojos, metálicos y negros: estos son los mejores y más elegantes looks de los SAG Awards 2024

La elegancia y el glamour fueron los invitados de honor en la alfombra roja de los SAG Awards 2024. La 30ª edición nos dejó con un galería de momentos emocionantes y looks impresionantes.

¿Quién no ama ver a las estrellas de cine y televisión luciendo sus mejores galas en la alfombra roja? Durante la temporada de premios a lo mejor del cine, aprovechamos la alfombra roja para ver el lado más elegante de las celebridades.

En esta ocasión, amamos los looks de Emma Stone, Lily Gladstone y Elizabeth Debicki brillar con su presencia en el Shine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles.

Una de las cosas que más nos gustan de los SAG Awards es que parecen ser un poco más relajados que otros eventos de premios. Los nominados y asistentes pueden lucir looks más arriesgados y divertidos sin tanta presión, lo cual siempre da lugar a algunas sorpresas en la alfombra roja.

Justo en la nostalgia 😍: 18 años después del estreno de #TheDevilWearsPrada, las protagonistas se reunieron para presentar una categoría en los #SAGAwards. Así se juntaron #EmilyBlunt, #MerylStreep y #AnneHathaway ♥️#VanidadesMx 📸 Getty Images pic.twitter.com/tgjdfSHP71 — Revista Vanidades (@vanidadesmx) February 25, 2024

Hablemos de moda, cómo no mencionar el momento Devil’s wears Prada que vivimos en el escenario. También tenemos que mencionar Penélope Cruz en Chanel, así como Carey Mulligan y Elizabeth Debicki en Armani. Y como una imagen vale más que mil palabras, aquí nuestra selección de looks que merecen una estatuilla por su elegancia.

Las mejor vestidas en tonos metálicos

Las tonalidades metálicas fueron protagonistas en los SAG 2024 Getty Images

Entre las mejor vestidas de los SAG Awards 2024, deslumbraron los vestidos de gala en tonalidades metálicas de Elizabeth Debicki en un hermoso vestido con transparencias de Armani; Jennifer Aniston usó un vestido lencero de Celine; Carey Mulligan lució un vestido drapeado de Armani Privé, y Geena Davis en un deslumbrante modelo con deslumbrantes notas lilas.

Los vestidos negros más elegantes

Naomi Watts, Penélope Cruz, Jessica Chastain y America Ferrera, las mejor vestidas de los SAG 2024. Getty Images

Sin duda, una de las tonalidades más elegantes para los vestidos de gala. El negro en todos sus matices. Naomi Watts vistió un diseño largo de crepé negro Dior Haute Couture ; Penélope Cruz nos soprendió con un Chanel Alta Costura; Jessica Chastain optó por un vestido negro de encaje, y America Ferrera optó por un modelo clásico con mangas de seda blancas de Dior Alta Costura.

Rojos y de gala: ¡espectaculares!

Reese witherspoon, Fran Drescher, Ariana Greenblatt y Emily Blunt optaron por el rojo para los SAG 2024. Getty Images

El rojo sigue siendo el color ganador en las alfombras de gala. Es elegante, llamativo y seductor. Entre las mejor vestidas destacó Reese Witherspoon con un vestido strapless de Elie Saab; Fran Drescher –presidenta del Sindicato de Actores de Hollywood– en un llamativo y brillantes vestido rojo de manga larga y escote en V; Ariana Greenblatt en un sofisticado modelo de terciopelo de Vera Wang, y Emily Blunt en una entallada creación de Louis Vuitton.

Los SAG Awards 2024 nos regalaron una noche llena de glamour, talento y moda deslumbrante. Ahora, la inspiración se iluminó de rojo, negro y tonalidades metálicas, que fueron los elegantes protagonistas de la noche.