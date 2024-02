Gracias por “por darme tanta alegría”: Barbra Streisand recibe reconocimiento en los SAG Awards

Las seis décadas de trayectoria de Barbra Streisand fueron reconocidas con el premio SAG Life Achievement Award, el cual es entregado a los actores que muestran “los mejores ideales de la profesión de actor”, durante la ceremonia que se realizó en el Shrine Auditorium & Expo Hall, en Los Ángeles.

En la ceremonia, Barbara Joan «Barbra» Streisand, de 81 años, fue homenajeada en su faceta de actriz, aunque la artista también tiene una exitosa carrera como cantante, compositora, productora y directora.

La encargada de entregar el reconocimiento a Streisand fue, ni más ni menos, que Jennifer Aniston. La actriz de 55 años, quien protagoniza la portada de Vanidades de febrero, comentó a su llegada a la ceremonia: “No hay nadie que se compare con ella y allanó el camino para muchas de nosotras las mujeres, en realidad para todas”.

Para la ocasión, Aniston alació su corte longbob y lo peinó con raya lateral y deslumbró en un vestido plateado de tirantes, escote en V, drapeado en el torso y sugerente escote en la pierna.

El reconocimiento a Barbra Streisand

En la ceremonia, Streisand, de 81 años, aceptó el premio SAG Life Achievement Award de la mano de los actores Bradley Cooper y Jennifer Aniston, quienes se mostraron emocionados ante la presencia de una de las últimas estrellas supervivientes de la Época de Oro de Hollywood.

Al presentarla, la estrella de “Friends” comentó: “Ese rostro, esa voz, ese talento. Es un talento que se da una vez en la vida y qué suerte tenerlo en nuestra vida”. Mientras que Cooper, quien interpretó a Jackson Maine en la nueva versión “A Star is Born” (película icónica en la trayectoria de la actriz homenajeada), la llamó como una “verdadera autora”.

Barbra Streisand recibió su reconocimiento de manos de Bradley Cooper y Jennifer Aniston. Getty Images

En su turno al estrado, Barbra (actriz ganadora de dos premios Oscar) comentó: “Es maravilloso recibir este premio porque sabes de antemano que lo vas a recibir. No tienes que sentarte allí retorciéndose... Y si no tienes que poner una cara tan feliz, '¡Estoy tan feliz de perder!’ De todos modos, todos sabéis a qué me refiero”.

Con la experiencia que da una larga trayectoria, Streisand aprovechó la oportunidad para abrazar al gremio que la reconoció: “Y, sobre todo, quiero agradecerles por darme tanta alegría con solo verlos a todos en la pantalla”.

Desde 1962, en los SAG Awards se entrega un reconocimiento especial a aquellos artistas con los “mejores ideales de la profesión de actor”. Entre las celebridades que han sido distinguidas destacan Katharine Hepburn, Angela Lansbury, Elizabeth Taylor, Betty White, Helen Mirren y, recientemente, Sally Field.