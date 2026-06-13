Meghan Markle, Archie y Lilibet no se unirían a Harry en el Reino Unido: esto es lo que se sabe

El próximo viaje del príncipe Harry al Reino Unido ya está dando de qué hablar. Aunque el duque de Sussex tiene previsto regresar a Inglaterra en julio para participar en actividades relacionadas con los Invictus Games 2027, varios reportes coinciden en que Meghan Markle, el príncipe Archie y la princesa Lilibet no lo acompañarían en esta ocasión.

La noticia ha despertado el interés de los seguidores de la familia real, especialmente porque Harry ha expresado en varias ocasiones su deseo de que sus hijos conozcan mejor el país donde nació y mantengan un vínculo con sus raíces británicas. Sin embargo, existe un obstáculo que sigue condicionando cualquier posible viaje familiar al Reino Unido.

La seguridad sigue siendo el principal problema

La principal razón detrás de la posible ausencia de Meghan, Archie y Lilibet serían las preocupaciones relacionadas con la seguridad. Tras dejar de ser miembros activos de la familia real en 2020, los Sussex perdieron la protección policial financiada por el Estado británico, una situación que Harry ha cuestionado públicamente durante años.

El duque ha insistido en diversas entrevistas y procesos legales que no se siente cómodo llevando a su esposa e hijos al Reino Unido sin garantías suficientes de protección. Según los reportes más recientes, aunque se han revisado algunos aspectos de su situación de seguridad, todavía no existe una resolución definitiva que permita planificar un viaje familiar con tranquilidad.

Harry viajaría por los Invictus Games

El viaje previsto para julio estaría relacionado con eventos promocionales de los Invictus Games, la competición internacional fundada por Harry para militares y veteranos heridos o enfermos. Birmingham será la sede de la edición de 2027, por lo que el príncipe participaría en actividades vinculadas a la cuenta regresiva para el evento.

Aunque algunos medios británicos señalaron que Harry esperaba reunir a su familia durante esta visita, las informaciones más recientes apuntan a que Meghan y los niños permanecerían en California.

¿Habrá un reencuentro con el rey Carlos III?

Otro de los temas que genera expectativa es la posibilidad de un encuentro entre Harry y el rey Carlos III. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre una reunión privada entre padre e hijo durante el viaje. Diversos reportes señalan que cualquier acercamiento dependerá de las agendas y circunstancias del momento.

Mientras tanto, la realidad es que Archie y Lilibet continúan lejos del Reino Unido. De hecho, los niños no visitan el país desde las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II en 2022, y Meghan tampoco ha regresado desde el funeral de la monarca ese mismo año.