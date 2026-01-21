A días de su juicio, Marius Borg, hijo de Mette-Marit, admite su responsabilidad en varios delitos

El primogénito de Mette-Marit, Marius Borg, vuelve a estar en el centro de la polémica a pocos días de que inicie su juicio. Acusado de 32 delitos, entre ellos abuso sexual, ahora se suman nuevas infracciones que agravan aún más su situación legal.

La Fiscalía ha sumado seis nuevas acusaciones, que ha reconocido el primogénito de la princesa heredera, quien también se encuentra pasando uno de los momentos más delicados de su salud, pues es probable que se someta a un trasplante de pulmón.

Los nuevos cargos que enfrenta Marius Borg a días de su juicio

El próximo 3 de febrero, dará comienzo el juicio de Marius Borg, que enfrenta 4 cargos graves por violación a muejres diferentes, y otros 28 delitos más que no han sido revelados; sin embargo, su situación legal se ha visto agravada por 6 nuevos cargos más en su contra.

El mismo Marius Borg ha reconocido ser culpable de haber transportado 3.5 kilos de marihuana de Lørenskog a Tønsberg, localidades situadas a una hora y media de distancia en coche, y allí se lo entregó a una persona en 2020.

La Fiscalía noruega ha confirmado a la televisión pública NRK y al diario Aftenposten que, aparte de un delito de drogas, se han añadido a la acusación otros de tráfico y por quebrantar la prohibición de acercarse a una persona.

Su abogada, Ellen Holager Andenæs, declaró para medios locales: “Admite la culpa de este episodio antiguo, en el que en una única ocasión transportó marihuana de ‘A’ a ‘B’ sin ganar una corona. Y también admite los otros puntos nuevos de la acusación”.

¿Qué pasará con Marius Borg si pierde el juicio y es condenado?

La imputación contra el joven se inició en junio de 2025 con una veintena de delitos, que ascendieron a 32 tras la acusación formal en agosto.

Entre los cargos figuran cuatro violaciones, maltrato a sus parejas, daños, alteración del orden público y grabaciones íntimas sin consentimiento, con más de una decena de víctimas identificadas, incluidas varias exparejas.

Sobre los cargos de Marius Høiby, el fiscal Sturla Henriksbø dijo el pasado 18 de agosto: “Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años”.

Aunque Marius no cumple funciones oficiales, forma parte del núcleo familiar junto a su madre, el príncipe Haakon y sus medio hermanos, los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus.