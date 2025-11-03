Jennifer Aniston hace oficial su relación con Jim Curtis con un romántico mensaje de cumpleaños en Instagram

Este domingo 2 de noviembre, la estrella de Hollywood, Jennifer Aniston, ha confirmado su relación con su nuevo novio, Jim Curtis, al publicar una foto de él en su perfil de Instagram para celebrar su cumpleaños.

Tras varios meses de rumores sobre un posible romance entre la actriz y el entrenador personal, Jennifer finalmente confirmó su noviazgo y ha dejado ver que está de nuevo ilusionada con el amor.

Jennifer Aniston confirma su noviazgo con Jim Curtis

Fue en el 2018 cuando Jennifer terminó su matrimonio de tres años con el actor Justin Theroux, desde entonces la actriz no había formalizado ninguna relación, es por eso que los fans están felices de verla de nuevo enamorada.

Durante el fin de semana, Jennifer confirmó su relación con Jim Curtis, famoso por ser un exitoso entrenador y coach de vida que ha escrito varios libros y ofrece conferencias de autoayuda para cambiar la salud y el bienestar del mundo.

La protagonista de The Morning Show, finalmente publicó su primera fotografía en Instagram junto a Jim, en donde además compartió una dulce felicitación de cumpleaños a su novio: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro”.

Varias celebridades, entre ellas Leslie Mann, Miranda Kerr y Jenna Dewan, comentaron con emojis de corazones, mientras que la comediante Amy Schumer escribió: “Hermosa pareja. Ángeles bondadosos y sanadores”.

¿Cuál es la historia de amor de Jennifer Aniston y Jim Curtis?

De acuerdo con varios medios, Aniston y Curtis se conocieron gracias a varios amigos en común, aunque ella ya sabía de él, gracias a su trabajo en el área del bienestar, incluso había leído uno de sus libros.

Los rumores de romance comenzaron en julio de este año, cuando fueron vistos por primera vez juntos en un yate en Mallorca, España, además de notar que Jim comenzó a seguir a Jennifer en su perfil de Instagram y reaccionaba con “me gusta” a varias de sus publicaciones.

Finalmente en el mes de septiembre, Jennifer hizo un “soft launch” de su relación con Jim en Instagram, al publicar una serie de fotos de su verano con varios amigos, que incluye una foto con Jim desde atrás.

Sin embargo, la confirmación oficial de la relación ocurrió este fin de semana, cuando la actriz compartió su primera foto como pareja y con la dulce dedicatoria por su cumpleaños.

