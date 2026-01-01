Del pixie al bob: 5 cortes de pelo que rejuvenecen al instante y todas quieren para empezar el año

Los cortes de pelo son la mejor manera de cambiar de imagen, de darnos una nueva identidad, de proyectar una versión fresca y actual de nosotras. Qué mejor que apostar por estilos versátiles, fáciles de mantener y sobre todo que favorezcan diversos tipos de rostro. Es por ello que nos dimos a la tarea de buscar las mejores propuestas para inspirarte, animarte a realizarte ese cambio de look que tanto llevas postergando. Desde el clásico pixie hasta el elegante bob, estos cortes estarán en tendencia y son infalibles para hacernos lucir más rejuvenecidas.

Corte pixie

El corte pixie, sin lugar a dudas, es el corte ideal si lo que quieres es un cambio radical que combine practicidad, estilo y juventud. Su versatilidad radica en que puede adaptarse a diferentes tipos y texturas de pelo, así como a diversas formas de rostro.

Este corte de pelo, en su versión más moderna, está apostando por capas suaves, volumen en la parte superior y un estilo ligeramente despeinado en la zona de la coronilla, el cual aporta movimiento y ligereza al pelo. Si estás buscando una alternativa favorecedora y de bajo mantenimiento, este es tu próximo look.

Bob recto

Este 2026 apuesta por traer a los bob de vuelta; a pesar de ser clásicos y atemporales, esta temporada muchas apostarán por lucirlo gracias a su apariencia y estilo minimalista, así como sofisticado. Lo que lo hace especial es su capacidad de aportar una apariencia rejuvenecida en el rostro, favoreciendo principalmente a los rostros ovalados y rostros alargados.

Aunque su versión clásica apuesta por una longitud que no rebasa la mandíbula, las tendencias apuestan por llevarlo en diversos largos para darle más movimiento y presencia. Es un corte que tampoco requiere de mucho para estilizarlo, pero es el compañero ideal si cuentas con pelo lacio.

Corte bixie

El corte bixie es un híbrido en tendencia que está ganando popularidad por su versatilidad, su capacidad de aportar volumen, textura y un aire juvenil a quien lo porta. Se adapta a diversas texturas de pelo y tipos de rostro, lo que lo hace una excelente opción para cualquiera.

El bixie combina la longitud y estructura de un bob, pero con las capas degrafiladas, texturizadas y con volumen de un pixie. Gracias a su dualidad de ser atrevido como un corte pixie y elegante como un corte bob, tiene la cualidad de ser un corte de bajo mantenimiento.

Long bob

El corte long bob o lob, como también es conocido, es la opción que buscas si quieres pasar del pelo largo a algo más corto sin realizarte un cambio radical. Lo que lo convierte en el estilo ideal para aportar versatilidad a la melena y un aire juvenil a nuestra imagen.

Al contar con una longitud a la altura de los hombros o clavícula, es muy fácil de estilizar, así que podrás peinarlo con coletas, moños bajos o trenzas. También puedes llevarlo suelto, ya sea en su versión lisa o con ondas sueltas.

Bob con flequillo

El corte bob acompañado con flequillo es el combo ganador para lucir rejuvenecida y en tendencia. Los bunny bangs, el flequillo Birkin o incluso el mariposa son la compañía perfecta para llevar este estilo, pues son grandes aliados para disimular las líneas de expresión en la frente mientras aportan ese toque juvenil que solo los flequillos dan.

La elección de un nuevo corte de pelo debe coincidir con la actitud que quieres mostrar ante el mundo, pues antes de probar alguno de estos cortes de pelo, lo importante es que te sientas cómoda con la idea de llevarlos. Ya sea que apuestes por un estilo pixie o recurras al tradicional bob, estas propuestas versátiles se convertirán en el aliado que necesitabas para llegar al nuevo año con una nueva imagen. ¿Lista para el cambio de look?