¡Más de 300,000 USD! Esta es la lista de regalos de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez por su compromiso

Hace tan solo unos días, la pareja conformada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaban su compromiso. Luego de una relación de nueve años, la modelo compartía con el mundo la feliz noticia de que el futbolista por fin le había hecho la pregunta. A través de la fotografía que Georgina compartió, resaltó la enorme roca que brillaba cual estrella en su dedo.

Por supuesto que luego de semejante pieza de diamante, Cristiano no iba a escatimar en lujos para seguir festejando la felicidad del compromiso con su futura esposa y estos son algunos de los ostentosos presentes que CR7 ha tenido con Georgina luego del anuncio de su compromiso.

Un compromiso lleno de lujos

De acuerdo con reportes de The Sun, el jugador luso gastó más de 270, 000 euros en presentes para su amada. Dentro de estos regalos, el que encabeza la lista con un costo aproximado de 3,7 millones de libras esterlinas en el famoso anillo de Georgina, pieza que se volvió viral luego de que la también empresaria compartiera una foto usándolo (la misma con la que anunciaría el compromiso de ambos). Sin embargo, esta no ha sido la única inversión que el futbolista realizó para celebrar este importante acontecimiento.

Georgina Rodríguez apuesta por un vestido floral para un look romántico en la noche de su compromiso. Instagram @geroginagio

El mismo medio, comenta que dentro de los regalos más caros que Ronaldo le hizo a Georgina está un Porsche Taycan, un lujoso auto deportivo eléctrico en color blanco que le costó, nada más y nada menos que 78.250 libras. Sin embargo, la lista no termina aquí, pues otro detalle que recibió la modelo e influencer de parte de su amado fue un reloj

Audemars Piguet, que tiene un valor estimado de 53.000 libras, un aproximado de $1,346,533.90 pesos mexicanos. Además, se reporta que el jugador gastó 7.000 libras en bolsos de las marcas Christian Dior y Louis Vuitton, que acompañaron otro reloj Patek Philippe, valuado en 42.000 libras, así como prendas como vestidos y tops que, se presume tuvieron un valor de 18.700 euros.

¿Cuándo será la boda de Cristiano y Georgina?

Según el medio, una fuente cercana a la pareja compartió con el jugador, llevaba un largo tiempo preparando el compromiso, por lo que deseaba que fuera un momento muy especial para Georgina, así que puso manos a la obra para regalarle cosas que sabe que ama.

La misma fuente compartió con The Sun que la pareja ya está trabajando en los regalos de nupcias y en la boda, la cual tienen pensado realizar en 2026 una vez que termine el mundial: “Están trabajando en ello y será un proyecto enorme. Ambos lo esperan con ilusión y será un momento único en la vida. Cristiano siempre quiso casarse y está muy emocionado por ello”.

Definitivamente, luego de conocer la lista de lujos que Cristiano Ronaldo le regaló a Georgina Rodríguez, nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene la modelo en la vida del jugador. Ambos se encuentran felices y esperando con ansias que llegue el tan esperado día que marcará una de las bodas más grandes e importantes del momento.