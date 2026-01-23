Zafiros y vestido de terciopelo: el impecable look de gala con el que la reina Letizia acaparó miradas

Este viernes 23 de enero, la reina Letizia y el rey Felipe VI, celebraron la recepción de Año Nuevo en el Palacio de Madrid, para el cuerpo diplomático de las 126 embajadas con sede en España.

Para la ocasión, se exige etiqueta rigurosa formal, los hombres deben vestir de traje y las mujeres de vestido largo de gala, y Doña Letizia ha apostado por un vestido de terciopelo azul con el que ha logrado robarse las miradas.

La reina Letizia deslumbra con vestido de gala azul terciopelo y zafiros

La reina Letizia, que había vestido de luto desde el pasado fin de semana, dejó atrás ese tono sobrio para lucir un vestido de gala azul confeccionado en terciopelo, una elección que estiliza su figura con elegancia.

Se trata de un vestido largo de terciopelo azul noche del diseñador Felipe Varela, de corte ceñido a la cintura con un cinturón ancho a juego que define la silueta y falda recta hasta los pies con un sutil bordado.

El vestido captura la atención por sus mangas ligeramente abullonadas con puños estrechos, hombros marcados, cuello tipo bebé camisero y una hilera frontal de botones con detalles brillantes que aportan estructura y un refinado toque de elegancia al conjunto.

La reina Letizia deslumbra con vestido de gala azul terciopelo y zafiros Carlos Alvarez/Getty Images

Este vestido es uno de los modelos más icónicos del armario de la reina Letizia, que ya ha lucido en citas solemnes como la Pascua Militar de 2018 y luego en 2020 para un encuentro diplomático.

Letizia combinó el vestido con unos pendientes colgantes de diamantes y zafiros azules, piezas llamativas que complementan y elevan todo el estilismo, y que ya había estrenado en 2017.

El luto de la reina Letizia

La reina Letizia estaba vestida de luto porque España, y con ella la Casa Real, estaba guardando respeto por las víctimas del grave accidente de tren ocurrido en Adamuz, Córdoba, que dejó decenas de muertos y heridos y por el que se decretaron días de luto nacional.

Felipe VI y Letizia acudieron a actos oficiales como la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) vestidos de negro y firmando libros de condolencias por las víctimas de esta tragedia ferroviaria.

Por otra parte, el luto también se debía a la muerte de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina emérita Sofía.

