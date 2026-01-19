La reina Letizia lo llevó primero: así lució su icónico traje tweed que sigue inspirándonos para ir a la oficina, ¡hace 20 años!

A pesar de que el tweed es un tejido que llegó a la industria de la moda para quedarse como un clásico atemporal, antes de que este volviera a ver su boom actual, la reina Letizia ya nos había dejado claro que este tejido era un infalible para lograr looks formales y elegantes que sí o sí debían estar en nuestro guardarropa.

Hace 20 años, durante uno de los momentos más importantes de su vida personal, pero también pública, la entonces princesa de Asturias apostó por un conjunto muy sofisticado que sin ningún problema hoy podríamos llevar para adoptar el estilo working woman en nuestro camino a la oficina.

Esta elección no solo pasó a la historia como uno de los momentos estilísticos más importantes de la ahora reina, sino que también fue pieza clave con la que definió su estética elegante que tanto la caracteriza hoy en día.

La reina Letizia durante el bautizo de la princesa Leonor

El 14 de enero de 2006, el Palacio de la Zarzuela reunió a la familia real española para celebrar el bautizo de la primogénita de los entonces príncipes de Asturias, la princesa Leonor. A pesar de que aquel día cámaras y reflectores centraban su atención en la dulce bebé vestida con un elegante ropón blanco, el estilo de la reina Letizia no pudo evitar las cámaras. Y es que la entonces princesa apostó por un conjunto que equilibraba elegancia, sobriedad y refinamiento, muestra de que desde hace 20 años la ahora monarca contaba con una habilidad exquisita para construir atuendos que pasaran a la historia.

La entonces princesa Letizia en el bautizo de su primogénita, la princesa Leonor. Dusko Despotovic/Corbis via Getty Images

El traje de tweed de Letizia Ortiz

Para aquella ocasión, la ahora reina apostó por un abrigo vestido de tweed perteneciente a la firma Felipe Varela, diseñador que la ha acompañado en diversas ocasiones a lo largo de los años. El conjunto destacaba por su corte entallado con cuello de solapa y manga larga que combinaba a la perfección con una falda estilo lápiz a la altura de las rodillas, un corte que estiliza la figura y que sigue siendo un básico del código de la working woman.

El tejido de la pieza incluía delicados hilos en tono dorado con los cuales la princesa de Asturias deslumbraba de manera sofisticada, dejando claro que el tweed estaba muy lejos de ser considerado como un textil anticuado.

Un look que sigue vigente dos décadas después

20 años después, el traje de tweed sigue siendo una fuente de inspiración para la creación de infinidad de propuestas que no solo nos acompañan en nuestro look para la oficina, sino que también se ha convertido en el textil ideal para lucir sobre vestidos o abrigos, permitiendo que, al igual que la reina en su momento, apostemos por una imagen fresca, refinada, formal y sumamente elegante.

Aquella no ha sido la única vez que la reina ha apostado por este tejido, pues en diversas ocasiones ha demostrado que este tejido clásico sigue siendo una opción viable para lucir en atuendos modernos.

El traje de tweed que la reina Letizia lució hace 20 años no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que se convirtió en un básico que todas deberíamos tener en nuestro clóset, pues su versatilidad no solo nos ayuda a lucir impecables en nuestro camino a la oficina, sino que también puede convertirse en un gran aliado del refinamiento en cualquier entorno en el que nos encontremos. Con esta prenda, la reina nos dejó clarísimo que desde hace dos décadas ya era un gran referente de estilo.