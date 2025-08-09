Suscríbete
Belleza

5 tonos de uñas cortas que estarán de moda el verano y otoño 2025

Desde neutros sofisticados hasta los colores más vibrantes, estos tonos se convertirán en los favoritos de la temporada y son ideales para las amantes de las short nails.

August 08, 2025 • 
Lily Carmona
5 tonos de uñas cortas que estarán de moda el verano y otoño 2025.png

Estos tonos no sólo lucen increíbles en las uñas cortas, ¡serán tendencia en verano/otoño!

Canva

A pesar de que estamos a mitad de 2025, el año aún viene cargado de propuestas, diseños y tendencias para las amantes del nail art. Aún nos quedan unos cuantos días de verano, pero, el mundo de las uñas seguirá apostando por estos tonos para el inicio de la temporada de otoño.
Estos tonos de uñas combinan calidez (muy ad hoc para el otoño), elegancia y modernidad, pero lo mejor ¡es que se ven increíbles en uñas cortas!

Durazno

Este color es un tono muy común del verano y nunca falla, su color claro, pero suave, es perfecto para iluminar la piel. Es el color ideal para unas manos alegres pero femeninas. Para que puedas llevarlo sin culpas en el otoño apuesta por agregar una capa de efecto aperlado, no solo lucirás unas uñas muy elegantes, también quedarán listas para cualquier estilo que desees llevar en la autumn season.

Beige arena

Este color es elegante, minimalista y versátil, tanto que puede adaptarse de forma perfecta a ambas temporadas. Es un tono neutro que aporta una apariencia pulida que no solo nos ayuda a lucir unas manos bellas, también permite que funcione en entornos causales o formales. Es el tono que buscas si está apostando por unas uñas discretas y sofisticadas.

Verde oliva

Este color está inspirado en la naturaleza y el verde de las hojas del otoño, pero sin remitirnos por completo a él. Es moderno, pero sutil para adaptarse el entorno diario, también es un color muy versátil y si quieres que tenga un aspecto más elegante, apuesta por llevarlo en acabado mate.

Rojo quemado

El rojo cherry o cereza pertenece a los colores tendencia del año, no solo del verano o el otoño. Este color es ideal para la transición de temporadas gracias a sus matices cálidos. Se ve increíble en uñas cortas porque estiliza las manos y añada una apariencia elegante sin recurrir a ningún tipo de decoración o efecto extra.

Malva pastel

Un color romántico y elegante, este es el tono que estás buscando si deseas lucir unas uñas femeninas y sofisticadas. Su frescura y subtono frío lo hacen perfecto para ambas temporadas y el compañero perfecto de cualquier outfit.

Las uñas cortas nos ofrecen infinidad de posibilidades para lograr unas uñas con apariencia elegante, sofisticada y muy femenina. Así que prepara tu kit de esmaltes (o agenda una cita con tu manicurista) y luce unas manos impecables esta temporada.

uñas Diseño de uñas tendencias de uñas
Lily Carmona
