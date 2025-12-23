5 tonos de pelo que ya no serán tendencia este 2026

Estamos a semanas de despedir el 2025 y las tendencias de moda y belleza ya han revelado sus apuestas sobre qué será lo que estará de moda y lo que no. El mundo de la coloración capilar parece que este año buscará evitar a toda costa ciertos tonos de pelo que, lejos de favorecernos, hacen que nuestra melena juegue en nuestra contra. A unos días de celebrar Navidad y Año Nuevo, es vital que conozcas cuáles son esos colores que debes evitar antes de que visites tu salón de belleza favorito.

Si lo que quieres es estar a la moda y conocer lo que sí estará en tendencia este 2026, conoce las alternativas que dominarán el próximo año.

Rojo fantasía

El tinte rojo está regresando con mucha fuerza, posicionándose como uno de los tonos estrella de la temporada de invierno y de inicios de 2026. Ojo, no cualquier rojo, pues desde hace un tiempo el color rojo intenso fantasía ha dejado de estar a la moda. ¿La razón? Se ven con poca naturalidad, se requieren decoloraciones extremas para lograrlo y ya no lucen sofisticados.

En su lugar, el dark cherry se posiciona como el nuevo favorito de la temporada. Este es un tono profundo con matices borgoña y vino que aportan mucha elegancia y refinamiento.

Cobrizo cálido

Durante el otoño, el cobrizo cálido y brillante dominó la temporada; sin embargo, este 2026 pedirá una tregua, pues es un tono que comienza a sentirse muy evidente, es decir, no transmite nada de naturalidad.

La tendencia de este año no apuesta por despedirlo por completo; sin embargo, sí busca sustituirlo por un tono más oscuro. El dark copper es un tono que conserva la calidez del rojo cobrizo, pero con una base más intensa que transmite la sensación de lujo y elegancia.

Negro puro

El negro sólido, en extremo oscuro y sin matices, pierde protagonismo frente a opciones más favorecedoras como el café chocolate profundo. Este color busca agregar reflejo y movimiento a la melena, siendo una gran alternativa para combinar con matices más oscuros para un look rejuvenecedor y sofisticado.

Castaño sólido

El castaño es otro color que buscará dejar de verse “plano”, apostando por colores con mayor dimensión. Para evitar esa sensación, el consejo es apostar por técnicas de color que combinen mechas con diversas tonalidades de castaño para enriquecerla y darle vitalidad a la melena.

Rubios muy fríos

Los rubios fríos y ceniza van a perder fuerza esta temporada y las opciones más equilibradas serán aquellas que apuesten por rubios beige, el equilibrio perfecto entre matices cálidos o extremadamente fríos.

Este tipo de rubio aporta luminosidad sin endurecer las facciones y se adapta mejor al crecimiento del pelo, especialmente cuando se cuenta con canas.

Las tendencias de 2026 no buscan eliminar por completo estos tonos de pelo, sino transformarlos para que evolucionen y luzcan más favorecedores. Si estás buscando renovar tu imagen con estas versiones rejuvenecedoras y modernas.