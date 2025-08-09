Adiós al Pixie: 7 cortes de pelo antiedad que estarán de moda en el verano y otoño 2025

Si algo hemos aprendido en los últimos años es que el pelo es un accesorio tan poderoso como un buen bolso o unos zapatos de infarto. El pixie nos acompañó por temporadas, regalándonos frescura y practicidad, pero este 2025 las tendencias nos invitan a jugar con largos, capas o texturas que suavizan el rostro.

Hoy te cuento cuáles son los 7 cortes antiedad que se vienen con todo para verano u otoño y sí, todos son tan favorecedores que te costará elegir solo uno.

1. Bob italiano con aire relajado

¡Piensa en un bob elegante, pero con movimiento! Este corte, que llega a la mandíbula, tiene capas internas que le dan volumen y un acabado que afina el cuello, es perfecto si quieres verte más fresca sin perder un toque sofisticado.

2. Clavicut pulido

Este es el corte que usan las mujeres que parecen tener todo bajo control. Llega justo a la clavícula, estiliza muchísimo y funciona con ondas o liso.

3. Long bob desenfadado

Ese largo que roza los hombros y que siempre te saca de apuros, con puntas suaves, que se ve juvenil y natural. Ideal si no quieres un cambio drástico pero sí un aire renovado.

4. Midi shag con flequillo cortina

Las capas y el flequillo abierto enmarcan el rostro de forma súper favorecedora, y si tu pelo tiene textura natural, prácticamente se peina solo.

5. Corte mariposa

El butterfly haircut es la prueba de que una melena larga puede ser ligera. Con dos niveles de capas, crea volumen arriba y movimiento abajo, haciendo que el cabello “vuele” al caminar.

6. Bob asimétrico con raya lateral

Un lado más largo que el otro, una raya profunda y ese toque atrevido que te hace ver diferente sin esfuerzo. Favorece a casi todos los tipos de rostro, lo mejor es que rejuvenece al instante.

7. Melena larga con capas invisibles

Si no quieres despedirte de tu largo, este corte es tu salvación. Las capas invisibles hacen que el pelo se mueva y no se vea pesado, manteniendo un aire juvenil .

Este verano y otoño, el pelo se lleva libre, con cortes que acompañan tu estilo en lugar de dictarte cómo peinarte. Así que sí, es hora de decirle adiós al pixie y abrirle la puerta a un look que te haga sonreír cada vez que te mires al espejo.

