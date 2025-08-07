Suscríbete
Así festejará su cumpleaños número 37 la princesa Beatriz de York

La hija del príncipe Andrés está en la víspera de la celebración de su cumpleaños y esta es la tierna forma que eligió para pasar un día tan importante.

August 07, 2025 • 
Lily Carmona
Princesa Beatriz de York sin maquillaje

La princesa Beatriz de York fersteja su cumpleaños numero 37 en compañía de su familia.

Getty Images

El 8 de agosto de 1988, la princesa Beatrice Elizabeth Mary llegaba a este mundo como la primogénita de los duques de York, Andrés y Sarah. No todos los días se cumplen 37 años y debido a que este día es una fecha especial, la princesa decidió festejarlo de una forma especial.

Después de la tormenta, siempre sale el sol

El 2025 tuvo un inicio complicado para Beatriz y su esposo Edoardo Mapelli Mozzi, el 22 de enero, la pareja daba la bienvenida a su segunda hija Athena Elizabeth Rose quien llegó a este mundo días antes de la fecha establecida, que era a inicios de primavera, según había comunicado en Palacio de Buckingham. Como era de esperarse, luego del nacimiento de la pequeña, Beatriz externó cierta preocupación a través de un texto para British Vogue, la princesa compartió lo afortunada que fue al vivir este proceso con el apoyo de equipos médicos capacitados que la tuvieron bajo observación y monitoreo todo el tiempo. En aquella carta publicada en marzo, la princesa se sinceró sobre el proceso que fue ver a su recién nacida en un estado de vulnerabilidad tan grande “[era] tan pequeña…tomó más de unas semanas para que las lágrimas de alivio se secaran y para que la vida con nuestra bebé sana se sintiera real”, compartió la princesa.

Celebrity Sightings At Wimbledon 2025 - Day 1

El 2025 ha sido un año complicado para la princesa Beatriz de York, es por ello que festeja en grande su cumpleaños 37.

Karwai Tang/WireImage

¿Cómo celebrará la princesa Beatriz su cumpleaños?

Sin embargo, después de la tormenta siempre llega la calma y hoy la princesa disfruta de la compañía de su pequeña en un estado de salud óptimo. Recientemente, se les vio festejando durante la Eurocopa Femenina, evento al que asistió la familia completa conformada por la princesa Beatriz, su esposo Edorado, el pequeño Christopher Woolf, hijo de Edoardo producto de su primer matrimonio, Sienna Elizabeth, la primera hija de la pareja en común, y la pequeña Athena que está por cumplir 8 meses de vida.

Dentro de su propio espacio de felicidad y tranquilidad, la princesa festejará su cumpleaños en medio de la celebración de su nueva colaboración: Beatriz es la nueva patrocinadora de Borne, una organización benéfica de investigación médica que reúne esfuerzos para poner una solución a los nacimientos prematuros, garantizando que estos se lleven a término correcto sin poner en riesgo la salud de la mamá o el bebé.

El cumpleaños número 37 de la princesa Beatriz llega en un momento de plenitud y felicidad, luego de las adversidades y preocupaciones con las que recibió el año, ya era necesario que la sobrina del rey Carlos III, decidiera celebrar su cumpleaños a lo grande agradeciendo por todas las experiencias bonitas que ha vivido en sus treinta y siete años en la tierra.

titulos nobiliarios realeza británica.jpg
princesa beatriz Familia real británica
Lily Carmona
Jamie Lee Curtis y Christopher Guest
Uñas inspiradas en cuarzos y piedras preciosas
Jacob Elordi y Olivia Jade terminaron su relación
