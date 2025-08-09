Suscríbete
Belleza

Pedicure 2025: 5 tonos de uñas cortas que estarán de moda todo el año

Estos son los tonos que serán imprescindibles para un pedicure elegante y moderno, ¡no dejes de usarlos lo que resta del año!

August 08, 2025 • 
Lily Carmona
Estos tonos de uñas quedan con todo y se ven increíbles en uñas cortas.

El pedicure ya no es solamente una práctica que nos ayuda a mantener sanas las uñas de los pies, se ha convertido en un momento de relajación y el pretexto perfecto para embellecer esta zona de nuestro cuerpo que luego dejamos en el olvido. Este 2025, han sido muchas las tendencias que el mundo del nail art ha puesto a nuestras manos, y a pesar de que estas mismas pueden realizarse en los pies, la realidad es que muchas de nosotras seguimos apostando por lucir colores sólidos en ellas.
Si tú eres de nuestro team, entonces revisa estos colores para uñas cortas que se verán increíbles en tu próximo pedicure este 2025.

Moca Mousse

Este café con matices cremosos fue designado como el color del año, y para nosotras es el color de la sofisticación. Su tonalidad neutra combina con cualquier cosa y su versatilidad lo convierte en el aliado perfecto para aquellas que buscan un acabado pulido en las uñas de los pies que les permita lucir elegantes.

Rojo tomate

Uno de los rojos del 2025, su tono vibrante y juvenil lo han convertido en una tendencia, las chicas que apuestan por unos pies atrevidos sin duda alguna van a elegir este color para elevar su pedicure. Favorece la mayoría de los tonos de piel y agrega un toque de diversión y feminidad.

Rosa ballet

Este color pertenece a la misma familia del rosa empolvado que tanto hemos visto en uñas como las uñas jabón, las uñas princesa, las uñas rosewater…, Apostar por este tono romántico, atemporal y femenino aportará a tus pies mucha elegancia haciendo que luzcan delicados y bien cuidados. Es perfecto para aquellas que aman los colores claros y buscan apostar por un pedicure que combine con todo tipo de prenda.

Verde pistache

Este color viene como referencia de la tendencia solar punk, es un color moderno y refrescante, pero con un toque vibrante que te hará ver muy original. Este tono de verde está pensado para aquellas que buscan salirse del típico pedicure neutro y se atreven a apostar por un color único pero elegante.

Amarillo mantequilla

Este color también es parte de las tendencias del año y no solo es perfecto para un pedicure de verano, también es un color que se podría adaptar al otoño (en cualquier temporada, de hecho), gracias a su subtono frío que lo hace sumamente elegante. Es el color ideal para las que buscan algo que sea llamativo pero sofisticado.

En 2025, el pedicure se está vistiendo de colores increíbles que seguramente irán más allá de las estaciones, ¡porque quedan con todo y se ven increíbles en uñas cortas!

