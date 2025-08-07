Portal 8/8 de agosto: los signos del zodiaco que se verán más afectados por la energía

Este 8 de agosto se abre uno de los portales energéticos más poderosos del año, el portal de la puerta del León, que lleva este nombre por ocurrir mientra el sol transita por signo de Leo y se alinea con la estrella de Sirio, que genera una ola energética muy poderosa.

De acuerdo con los astrólogos, esta energía cósmica trae un poder de transformación que marcará un antes y un después en la vida de varias personas, y aunque para algunos podría pasar desapercibido, son 5 los signos del zodiaco que no podrán ignorarla.

Los 5 signos del zodiaco más afectados por el portal 8/8 de agosto 2025

La energía del portal 8/8 trae un poder transformador que te permite cerrar ciclos y sanar viejos patrones para poder abrirte a lo nuevo y dar un salto cuántico para crear una nueva realidad.

Signos del zodiaco más afectados por el portal 88 Getty Images

Aries

Para quienes están regidos por este signo, el portal de este 8 de agosto marca una etapa de revelaciones profundas que los llevan a tomar decisiones que habían estado postergando durante mucho tiempo, y que transformarán su vida.

Es el momento para darle un nuevo rumbo a tu vida profesional e incluso terminar con vínculos que ya no te aportan nada. Es momento de soltar el miedo y tomar acción.

Leo

Este portal te ayuda a renacer de las cenizas, te impulsa a prender ese fuego y brillo tan intenso que tenías apagado. Finalmente encuentras la inspiración para encontrarte con tu propósito de vida y sanar tu autoestima para mostrarte al mundo con mayor autenticidad.

Si permites que la energía te transforme desde adentro, podrás experimentar el reconocimiento profesional, y hasta establecer nuevos vínculos amorosos que podrían sorprenderte.

Escorpión

Es una de las temporadas más sanadoras y transformadoras para las personas regidas por este signo misterioso y enigmático.

Aunque viejas heridas pueden aparecer de nuevo, no te asustes, no vienen para quedarse sino para ser sanadas, te ayudará a identificar viejos patrones y soltar vínculos tóxicos para abrirte a nuevas relaciones más sanas y productivas.

Te transformas tanto, que incluso podrías cambiar de carrera o de ciudad, solo déjate llevar por tu intuición.

Sagitario

La energía del portal 8/8 te abre nuevas e inesperadas oportunidades que pueden cambiar tu vida, viajes para trabajar o estudiar en el extranjero y un gran crecimiento interior podrías experimentar en las próximas semanas.

El secreto para aprovechar esta energía está en dejarte llevar por tu instinto y no por el miedo al cambio y la transformación.

Acuario

Para muchos acuarianos, esta fecha se sentirá como un verdadero despertar, podrían sentirse impulsados a iniciar un nuevo proyecto y a salir de la zona de confort que que ya sienten un tanto obsoleta.

Será una etapa marcada por la creatividad y la inspiración, que podrían llevarte a manejar tu vida con un nuevo enfoque lleno de oportunidades, solo escucha más tu intención y deja de ser tan racional.

Recuerda que el número 8 está relacionado con el poder de la manifestación y el karma, así que es la época de cosechar y plantar nuevas semillas para mejorar tu vida.

