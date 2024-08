Este habría sido el plan fallido del príncipe Harry para reconciliarse con Carlos III

Recientemente, la revista People publicó un informe en el que se asegura que el rey Carlos III se niega rotundamente a establecer contacto con su hijo menor, el príncipe Harry, de quien se mantiene distanciado desde 2020, año en el que el duque y su esposa, Meghan Markle, decidieron comenzar una vida independiente al reino en Estados Unidos,

Al respecto, el experto y autor real Tom Quinn ha revelado su opinión ante el diario británico The Mirror, afirmando que en tiempos recientes, el príncipe Harry tenía la impresión de que el rey Carlos “lo perdonaría” y que su padre “enmendaría” lo que él considera el daño que ha sufrido.

“Pero, en cambio, su plan fracasó y la distancia entre ellos sigue siendo tan grande como siempre y no hay una reconciliación a la vista”, aseguró el autor del libro ’Scandals of the Royal Palaces: An Intimate Memoir of Royals Behaving Badly’.

El rey Carlos III se negaría rotundamente a mantener contacto con el príncipe Harry WPA Pool/Getty Images

¿Cuál era el plan del príncipe Harry para reconciliarse con su padre?

De acuerdo a la revista People, el plan del príncipe Harry para reconciliarse con su padre habría sido hacerle incesantes llamadas con dos propósitos principales: saber cómo ha evolucionado la salud del monarca, tras su diagnóstico de cáncer, y hacerle una explícita solicitud.

De ser contestadas sus llamadas, el duque de Sussex, además de indagar sobre la salud de su padre, solicitaría su intervención ante el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (RAVEC), el cual le otorgaría a él y a su familia seguridad especial al viajar al Reino Unido.

A su vez, de ser cumplida la petición del polémico pelirrojo, se abriría una nueva ventana a la reconciliación con su padre, ya que, según los planteamientos de Quinn, el rey podría perdonar a su hijo menor de poder volver a ver a sus nietos, los príncipes Archie y Lilibet, quienes solo viajarían a Londres si tuvieran acceso a protección especial, de acuerdo a las condiciones de Harry.

El príncipe Harry pensaba que su padre estaba dispuesto a perdonarlo Max Mumby/Indigo/Getty Images

Quinn, que afirma que actualmente el soberano está “furioso en privado” porque su vástago se niega a llevar a sus hijos al Reino Unido. El experto añadió ante The Mirror: “A pesar de todas sus críticas, Harry siempre dio por sentado que su padre lo perdonaría. Pensó que Carlos repararía el daño que, en opinión de Harry, justificaba las críticas”.

Por último, cabe mencionar que otra de las razones por las cuáles el rey se negaría a perdonar a su hijo menor en un futuro cercano es por el gran temor que siente de Meghan Markle, quien podría lanzar un nuevo ataque a la Familia Real por medio de un libro similar a las memorias de Harry “Spare”.

“Se dice que el monarca está lleno de horror ante la idea de que la esposa de Harry, Meghan Markle, pueda escribir unas memorias personales y que Harry pueda contribuir a ellas, se afirma en The Mirror, reforzando lo que todos los seguidores de la Casa Real británica ya saben: que la relación entre Carlos III y el duque de Sussex está más fría que nunca.