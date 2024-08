¿Por qué se dice que Meghan Markle colapsó y demostró estar molesta con el príncipe Harry?

Recientemente salió a la luz una nueva entrevista en pareja del príncipe Harry y Meghan Markle ante CBS Sunday Morning, en la que ambos hablaron ante la presentadora Jane Pauley sobre los temas que más les preocupan y sobre el lanzamiento de su nueva iniciativa online “The Parents’ Network”, la cual tendrá como objetivo ayudar a las familias afectadas por la pérdida de hijos debido al suicidio relacionado con el acoso cibernético.

Debido al tema por el que estuvo motivado el diálogo, la entrevistadora se atrevió en algún momento a preguntarle a la ex actriz sobre la persistencia de sus ideas de suicidio, de las cuales habló hace tres años en su controversial entrevista con Oprah Winfrey. Al parecer este cuestionamiento sacó a Markle de sus casillas y ocasionó su total colapso tras salir de cámara, por haber resultado completamente improvisado, según revela un reporte de la revista Ok!.

Meghan Markle habría “colapsado” después de su última ntrevista CBS/ YouTube

Fue el presentador Dan Wootton quien dijo a la publicación citada: “ Sin duda no fue un buen cumpleaños número 43 para la duquesa de Sussex, ¿no? Para su primera reunión juntos desde Oprah Winfrey... de nuevo en CBS con otro experimentado profesional de la televisión estadounidense... a pesar de todo eso, fue un verdadero accidente automovilístico”.

A su vez, concordando con el planteamiento de Wootoon, la biógrafa real Angela Levin compartió sus pensamientos sobre la entrevista de la pareja, alegando que la duquesa había estado “gritando” y estaba “muy molesta” por la experiencia.

¿Por qué se dice que Meghan Markle está molesta con el príncipe Harry?

“Después de que terminó la entrevista, aparentemente ella les gritó a los productores, muy, muy molesta por lo que le habían pedido”, comenzó Angela. “No deben hacer eso con Meghan porque ella tiene el control”, prosiguió Angela Levin, quien también aseguró que se podía ver que la royal “no podía contener su ira, su furia”.

“Lo mismo que en la entrevista y fuera de ella, no soportaba que Harry hablara. Lo miraba con una mirada muy dura y una expresión terrible en su rostro porque no quería que hablara, me imagino”, agregó la experta.

El príncipe Harry y Meghan Markle demostraron varios gestos controversiales en su última entrevista CBS/ Youtube

Según el reporte de Ok!, Levin también afirmó que Harry parecía “muy infeliz” y “completamente perdido”. “Está realmente perdido en este momento... Creo que está en una situación muy, muy mala”, dijo Angela, afirmando también que él y Meghan están en una etapa en la que “no se soportan”.

¿Qué significan las miradas que Meghan Markle lanzó al príncipe Harry durante su reciente entrevista ante CBS?

Basándose en las diversas imágenes que dejó la entrevista ante Jane Pauley, Darren Stanton, un experto en lenguaje corporal, reveló ante el medio británico Express su análisis acerca de los gestos que el príncipe Harry y Meghan Markle demuestran en público, los cuales en conjunto denotarían quién es quién manda en la relación.

Según el especialista, la duquesa es quien manda “una señal clave” al pelirrojo para que se acote a sus propias reglas. “La postura de Meghan sigue siendo erguida, pero está más a gusto, mostrando la confianza que tiene en él. Harry afirma su dominio y control al defenderse a sí mismo y a otras personas”, afirmó el experto.

El lenguaje del príncipe Harry fue analizado por un experto CBS/ YouTube

Asimismo, el experto agregó: “Harry no tiene miedo de decir lo que piensa. Cuando Harry tiene el control de una situación, vemos más ejemplos de sonrisas genuinas, contacto visual y sentimientos de seguridad en él cuando asume el papel de líder en su dinámica”.

“Puede adueñarse de una habitación. Su habla no es apresurada y no notamos un aumento en su frecuencia de parpadeo. Puede afirmarse a sí mismo, lo que también se demuestra a través de su postura erguida y su compromiso total en la conversación”, concluyó Stanton.