Esta es la poderosa razón por la que Kate Middleton estuvo a punto de rechazar el título real de Lady Di

A partir del pasado 1 de agosto, día en el que salió a la venta el nuevo libro del periodista y experto en realeza Robert Jobson,“Catherine, the Princess of Wales: The Biography”, se han ido conociendo poco a poco varios secretos que se mantenían ocultos sobre la vida de Kate Middleton, esposa del príncipe William. Entre todos ellos ha llamado peculiarmente la atención aquel que revela que la princesa estuvo a punto de rechazar su título real actual.

De acuerdo con el autor, Kate consideró “rechazar” el título real, sinónimo de su difunta suegra, cuando llegó el momento. Es decir, que estuvo a punto de no llegar a ser “princesa de Gales”, como actualmente se le conoce.

¿Por qué Kate Middleton pensó en rechazar el título de “princesa de Gales”?

Jobson escribe que la esposa del príncipe William reflexionó sobre el peso de las comparaciones con la querida “Princesa del Pueblo”, quien falleció en un fatídico accidente automovilístico en París en 1997 a los 36 años.

Kate Middleton buscaba evitar las comparaciones con la princesa Diana Getty Images

“Sabía que inevitablemente la compararían con Diana, cuya muerte prematura había provocado un tsunami de ira y dolor. Y tenía razón”, afirma Jobson, según un extracto publicado en el Daily Mail el 26 de julio. El autor añade que, incluso, el tema se discutió internamente en la Casa Real.

“Kate encontró estresante todo ese tipo de conversaciones. De hecho, llegó al punto en que sintió que podría seguir el ejemplo de Camilla (que optó por convertirse en duquesa de Cornualles) y negarse, cuando llegara el momento, a ser conocida como SAR la Princesa de Gales”, escribe Jobson.

¿En qué momento Kate Middleton aceptó su destino como “princesa de Gales?

Jobson también aclara cuál fue el momento exacto en el que Kate Middleton finalmente cedió y aceptó ostentar el título que popularizó Lady Di. Esto fue en septiembre de 2022, tras la muerte de la reina Isabel II, cuando el entonces príncipe Carlos ascendió al trono.

“La princesa Kate aceptó su ascenso con buen humor, por respeto a su marido y al rey. Había pasado suficiente tiempo para que el título fuera más aceptable, y Catalina había estado en el escenario mundial el tiempo suficiente para ser apreciada por sus propias cualidades”, escribe Jobson en su texto.

De no haber aceptado el título, Catherine hubiera roto una tradición instaurada desde 1301.

Actualmente Kate Middleton ostenta el título de SAR la princesa de Gales Getty Images

¿Qué pasó con el título real de Lady Di tras su divorcio?

Lady Diana Spencer se convirtió en princesa de Gales cuando se casó con el entonces futuro Rey Carlos en 1981, y fue conocida como con este nombramiento incluso después de su divorcio en 1996.

Diana conservó el título por ser madre del heredero.