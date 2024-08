A 13 años de su boda con el príncipe William, revelan cómo fue la alocada despedida de soltera de Kate Middleton

Recientemente, el periodista y experto en realeza Robert Jobson se sumó a la larga lista de autores que se han atrevido a publicar biografías no autorizadas de los Windsor, sacando a la venta, el pasado 1 de agosto, su nuevo material titulado “Catherine, the Princess of Wales: The Biography”, el cual no solo pretende dar a conocer detalles insólitos acerca de la vida de Kate Middleton, sino de todos los miembros de la Familia Real británica.

En el libro se revelan varios de los pasajes más curiosos sobre el noviazgo de los príncipes de Gales, desde cómo se conocieron hasta el breve periodo de separación que vivieron antes de su boda.

Sin embargo, uno de los capítulos del libro que más ha llamado la atención entre los seguidores de la Casa Real británica es aquel que deja al descubierto cómo fue la alocada despedida de soltera de Catherine, celebrada previo a su enlace nupcial, llevado a cabo en la abadía de Westminster el 29 de abril de 2011.

Este año se cumplieron 13 años de la boda de Kate Middleton y el príncipe William Getty Images

¿Cómo fue la despedida de soltera de Kate Middleton?

De acuerdo a lo asegurado por Robert Jobson, la princesa de Gales “se soltó el pelo” en su despedida de soltera, la cual fue organizada por la hermana y dama de honor de Kate, Pippa Middleton, quien decidió que la casa de un amigo en común sería la cde del festejo, el cual contó con una “lista mínima de invitados”.

La compañera de cuarto de Kate en la Universidad de St. Andrews, Olivia Beasdale; y las amigas de Kate: Marlborough College, Alicia Fox-Pitt y Rose Astor, fueron algunas de las asistentes al privado evento.

La despedida de soltera de Kate Middleton fue organizada por su hermana Pippa Christopher Furlong/Getty Images

El material biográfico también menciona que para la ocasión, Kate recurrió a un atrevido outfit, el cual consistió en un “body ajustado” que resultaba en “una imitación exagerada” de la estrella pop Cheryl Cole, interpretando el éxito de 2009 de la cantante “Fight for This Love”. Dicha afirmación se habría comprobado cuando el príncipe William conoció a la cantante en el concierto del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel en 2012 y le dijo: "¿Sabías que tienes un poco de competencia?”, de acuerdo a los reportes de la revista People.

“Ella [Kate] incluso aprendió la rutina de baile y lo hizo a la perfección según todos los informes, ya que su hermana Pippa y su hermano James también vinieron y me lo contaron todo”, dijo Cole, según el libro de Jobson.

Robert Jobson reveló detalles tanto de las respectivas despedidas de solteros de Kate Middleton y el príncipe William Gareth Cattermole/Getty Images

¿Cómo fue la despedida de soltero del príncipe William?

Añadiendo una perspectiva de contraste, Jobson no se olvidó de mencionar la despedida de soltero del príncipe William, mencionando que esta fue un “evento discreto” en el que participaron unos 20 amigos. El grupo “fue a practicar tiro al plato antes de ir a hacer surf durante un fin de semana en una mansión de Devon llamada Harland Abbey”.