Revelan que para Kate Middleton lo más difícil era convivir con Meghan Markle: los inesperados motivos

En los últimos días una nueva biografía sobre Kate Middleton salió a la luz y generó polémica tras revelar lo mal que se llevaba con Meghan Markle. Una situación que se produce en medio de su lucha contra el cáncer, un diagnóstico con el que combate desde hace meses.

Esta nueva obra ha dejado al descubierto detalles inéditos de su vida, desde su romance con el príncipe William y sus inicios como royal hasta la relación que mantiene con los diferentes miembros de la Familia Real Británica, como lo es el caso de su concuñada y con la que parece no llevarse bien.

La mala relación entre Meghan Markle y Kate Middleton

De acuerdo con lo que sugiere Robert Jobson en su nuevo libro, titulado Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen, para Kate era muy complicado tener que convivir con la duquesa de Sussex. Algo que ella misma habría contado a un miembro de la familia Windsor tras la muerte de la reina Isabel II en septiembre de 2022, detalló el autor.

Un experto en realeza sugiere que Kate Middleton estaría molesta por todo lo que Meghan Markle y el príncipe Harry han dicho de la Familia Real Archivo

Según lo que contó Jobson, en medio del dolor que tenía William por la partida de la monarca habría tomado “medidas decisivas” ya que habló por teléfono con el príncipe Harry y le sugirió que “ellos y sus esposas hicieran una demostración de unidad por el bien de su difunta abuela viendo juntos las ofrendas florales en Windsor”. Algo a lo que su hermano menor accedió, detalló el autor.

Este momento que relata el experto se refiere a cuando el príncipe William y Kate Middleton salieron junto a Harry y Meghan Markle a agradecer a los británicos los cientos de flores que dejaron a las afueras del Castillo de Windsor. Esta, a su vez, era la primera vez que veíamos a los cuatro juntos desde la polémica entrevista que dieron el benjamín de Carlos III y su mujer a Oprah Winfrey en 2021.

Sin embargo, el autor también reveló que “Kate admitió más tarde ante un miembro de la Familia Real que tal era el grado de malestar entre las parejas, que el paseo había sido lo más difícil que había tenido que hacer en su vida”.

Para Kate Middleton habría sido muy difícil el paseo que dio junto a Harry y Meghan tras la muerte de Isabel II en 2022 Getty Images

Lo cual pone de manifiesto que para la princesa de Gales fue muy duro tener que convivir con Harry y Meghan ya que seguiría molesta por todo lo que la pareja ha dicho sobre los Windsor desde que se separaron de la corona británica.

Por último, a partir de estas revelaciones podemos intuir también que, al menos, en el corto plazo no se ve que los Gales y los Sussex quieran limar asperezas y reconciliarse. Y, por el contrario, parece que el distanciamiento entre ambos matrimonios cada día crece más.