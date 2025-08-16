Uñas francesas: elige un tono de manicure y descubre que personalidad tienes

El clásico manicure francés fue creado en 1976 por Jeff Pink, fundador de la marca ORLY, este diseño nació como una propuesta elegante con una base en tono rosa natural con una línea blanca en la punta; sin embargo, desde esa época, el diseño ha evolucionado demasiado.

Temporada tras temporada, las uñas francesas se han adaptado a la nuevas tendencias con diseños más audaces y coloridos, que se adaptan a tu personalidad.

Uñas francesas de color según tu personalidad

Además de darte ideas con técnicas divertidas y en tendencia, elige el color de tus uñas francesas de acuerdo a tu personalidad.

Rojo intenso

Este color es el más elegido por las mujeres seguras de sí mismas, seductoras y que les gusta acaparar las miradas con su audaz personalidad.

Rosa pastel

El color de las mujeres románticas y tiernas que adoran los estilos clásicos y minimalistas para un look elegante y sofisticado.

Uñas Nude

El favorito de las mujeres que prefieren la elegancia y los looks sobrios y sofisticados con un terminado pulido y atemporal.

Francés negro

Es un tono misterioso, ideal para quienes tienen un carácter fuerte y decidido, que buscan marcar su propio estilo sin seguir tendencias.

Francés en tono coral

Es el color que define a las mujeres extrovertidas y de carácter alegre, perfecto para disfrutar del verano con su espíritu aventurero, como estas uñas que combinan varias técnicas como el ombré y el cat eye.

Uñas francés en tono azul

Representa a las mujeres disciplinadas y confiables, es el tono ideal para quienes tienen un gran sentido de la responsabilidad.

Francés clásico

El tono que nunca pasa de moda, es un look minimalista perfecto para las mujeres ordenadas, si quieres darle un must, juega con las formas de las uñas.

Francés en tonos metálicos

Creativas, audaces y vanguardistas, así son las mujeres que prefieren usar estos tonos en sus uñas, siempre un paso adelante de las tendencias.

Uñas en tono lavanda

El color de las mujeres soñadoras y tranquilas, que tienen un espíritu soñador.

Además de elegir el color que más te representa, no dudes en aplicarlo en la técnica que más te guste para lucir un manicure divertido, pero sin perder la elegancia.

