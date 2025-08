5 uñas francesas modernas y fáciles de hacer en casa que rejuvenecen las manos

Las uñas francesas llevan años marcando tendencia, y no es casualidad, su acabado limpio y sofisticado realza la forma de las manos y combina con todo, desde el diseño más clásico hasta versiones con toques de color.

Si no puedes ir al salón, no te preocupes, te mostramos cómo recrear este look en casa de forma sencilla y con un acabado profesional.

Te podría interesar: Uñas francesas elegantes: 5 maneras de reinventar este manicure para rejuvenecer las manos

Cómo hacer uñas francesas desde casa

Recuerda que lo importante para crear este diseño de uñas francesas, es seguir la forma de tus uñas, de esta manera sabrás perfectamente en dónde comenzar a hacer la punta y conseguir un look perfecto.

Puedes usar de una gran variedad de herramientas para realizar tu diseño, elige la que más te guste.

Uñas francesas en casa con pinceles

Una de las herramientas más usadas en salones de uñas, son los pinceles, y si eres de las que tiene un excelente pulso y gran precisión, esta herramienta será la ideal para crear tu uña francesa.

Uñas francesas en casa Getty Images

Uñas francesas con esponja

Si prefieres hacer tu diseño con esponjas, usa una estilo beauty blend o consigue una de las que usan en los salones. Para hacer tu diseño, solo tendrás que colocar el esmalte en la esponja y apretar la uña en ella para generar presión y crear la uña francesa.

Uñas francesas en casa con curitas

Te recomendamos usar los curitas redondos, coloca el curita siguiendo la forma de tu uña, y aplica el color, una vez que se haya secado, retira el curita para que sea vea la uña francesa.

Uñas francesas con cinta adhesiva

La cinta adhesiva es ideal para principiantes, sólo tienes que cortar un pedazo y colocar sobre la base de tu uña, aplica el esmalte y deja secar, para poder retirar la cinta sin estropear el diseño.

Uñas francesas en casa Getty Images

Uñas francesas con tu dedo

Si no tienes ninguna de las herramientas anteriores, no te preocupes, puedes usar tus dedos pulgares como si fueran esponjas para crear tu manicure francés, solo tienes que aplicar el color en el dedo contrario a la mano de las uñas que vas a diseñar, y presionar las uñas en él como si fuera una esponja.

En todos los casos, aplica una base de esmalte transparente o secado rápido para un terminado más profesional. Recuerda que para este diseño puedes usar tu color favorito.