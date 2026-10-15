Cortes de cabello en tendencia para octubre 2026: 7 estilos elegantes que rejuvenecen y favorecen a cualquier edad

Cambiar de corte de cabello no siempre significa perder centímetros o apostar por una transformación radical. A veces, basta con modificar las capas, ajustar el largo o incorporar un fleco para darle una nueva apariencia a la melena.

En octubre de 2026, las tendencias capilares se mueven entre dos propuestas: los cortes definidos, como el bob de líneas marcadas, y los estilos con textura que dejan ver el movimiento natural del pelo. Las capas inspiradas en los años 90 también regresan, mientras que los flecos adquieren formas más ligeras y fáciles de integrar al peinado.

La elección depende de la textura del cabello, la densidad, la forma del rostro y el tiempo que quieras dedicar al peinado. Estos siete cortes ofrecen distintas alternativas para renovar la imagen sin depender de una sola longitud ni de reglas asociadas a la edad.

1. Bob italiano: el corte corto que vuelve con movimiento

Ideal para: cabello lacio, ligeramente ondulado o con cuerpo natural.

El bob sigue siendo uno de los protagonistas de las tendencias capilares de 2026, pero esta temporada se lleva en versiones que permiten jugar con el volumen y la textura. El bob italiano es una alternativa para quienes buscan una melena corta con una silueta elegante y suficiente longitud para peinar las puntas hacia dentro o crear ondas suaves.

Generalmente llega a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo. Su acabado puede ser más compacto o incorporar un desfilado discreto, según la cantidad de cabello y el resultado deseado.

Para conseguir una versión actual, conviene evitar que el corte quede demasiado rígido. Unas puntas con movimiento y un acabado ligeramente despeinado le dan un aire contemporáneo, mientras que el secado pulido lo convierte en una opción más clásica.

Cómo pedirlo en el salón: solicita un bob a la altura de la mandíbula, con contornos definidos y un acabado que respete la textura natural de tu cabello. Si tienes poca densidad, pide conservar el peso en las puntas para evitar que la melena se vea demasiado ligera.

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2. Long bob en capas: la melena midi más

versátil

Ideal para: quienes quieren cambiar de look sin llevar el cabello demasiado corto.

El long bob, también conocido como lob, conserva una longitud intermedia entre el cabello corto y la melena larga. Suele llegar a los hombros o a la clavícula, por lo que permite llevarlo suelto, recogerlo parcialmente o hacer peinados sencillos.

Para octubre, una de las interpretaciones más interesantes es el bob largo con capas sutiles. En lugar de mantener una línea completamente uniforme, el corte incorpora pequeñas diferencias de longitud que ayudan a crear movimiento.

Esta versión resulta práctica para quienes quieren sanear las puntas después del verano, pero no desean renunciar a la versatilidad del cabello medio. También permite experimentar con ondas amplias, raya lateral o puntas ligeramente curvadas.

El lob puede adaptarse a diferentes densidades: en el cabello fino, unas capas discretas ayudan a conservar la apariencia de cuerpo; en el cabello abundante, un trabajo técnico bien distribuido puede reducir la sensación de peso.

Cómo pedirlo en el salón: solicita un bob largo a la altura de los hombros o la clavícula y define con tu estilista si necesitas capas internas, puntas rectas o un contorno ligeramente más corto alrededor del rostro.

3. Capas de los años 90: volumen y movimiento para el cabello largo

Ideal para: melenas largas que han perdido forma o se ven demasiado pesadas.

Las capas inspiradas en los años 90 regresan con una interpretación menos rígida y más natural.

La referencia es una melena con volumen, puntas dinámicas y mechones que se integran entre sí para crear una silueta con movimiento.

A diferencia de los cortes en los que las capas se distinguen de manera muy marcada, esta versión busca una transición fluida entre las diferentes longitudes. El resultado puede recordar al cabello voluminoso que popularizaron figuras de la televisión durante aquella década, pero con un acabado más flexible.

Este corte es una buena alternativa para quienes desean conservar el largo y recuperar la forma. Puede llevarse con un secado redondeado para destacar el volumen o con ondas suaves para conseguir una apariencia menos estructurada.

Hay que considerar que las capas demasiado cortas pueden restar densidad visual a las puntas, especialmente en cabellos finos. Por eso, la cantidad y la ubicación de las capas deben adaptarse a la textura natural. Cómo pedirlo en el salón: lleva referencias de una melena larga con capas conectadas y volumen alrededor del rostro. Si deseas conservar una apariencia abundante, pide que las puntas mantengan suficiente densidad.

El masaje linfático es una excelente herramienta para combatir la retención de líquidos y mejorar la salud general, como lo demuestra Jennifer Aniston. GETTY IMAGES

4. Fleco cortina: una forma sencilla de renovar el rostro

Ideal para: quienes quieren un cambio visible sin modificar demasiado el largo.

El fleco cortina continúa entre las opciones más versátiles para transformar una melena. Se caracteriza por una raya central o ligeramente desplazada y mechones que se abren hacia los lados, con una longitud que suele aumentar en dirección a las sienes.

Una de sus ventajas es que puede integrarse con cortes largos, melenas midi y diferentes versiones del bob. También permite experimentar con el peinado: puede llevarse separado, con volumen en la raíz o mezclado con las capas del resto del cabello.

Los flecos que enmarcan el rostro se presentan en diferentes largos y texturas, desde versiones ligeras hasta otras más definidas.

Para elegirlo, conviene considerar cómo cae el cabello de forma natural. Si es muy lacio, quizá necesite un poco de secado para conservar la curva; si es ondulado, puede adquirir una textura más relajada sin demasiada intervención.

Cómo pedirlo en el salón: solicita un fleco abierto en el centro, con mechones que se alarguen hacia los laterales y se integren con el corte. Si es tu primera vez, empieza con una versión larga que puedas sujetar o llevar hacia un lado.

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5. Soft shag: capas desenfadadas con inspiración setentera

Ideal para: cabello ondulado, con textura natural o que necesita movimiento.

El soft shag recupera la esencia del corte shag de los años 70, pero con capas más suaves y una silueta menos extrema. Se caracteriza por una estructura escalonada, puntas ligeras y una textura que no busca la perfección absoluta.

Esta versión es una opción para quienes prefieren un peinado con personalidad y poco aspecto de recién salido del salón. Las capas pueden distribuirse alrededor de la coronilla y los laterales, mientras que un fleco ligero completa la inspiración retro.

La ventaja del shag suave es que permite trabajar con la textura propia del cabello. En una melena ondulada, puede destacar el movimiento; en una lacia, puede necesitar productos de peinado o un secado específico para definir las capas.

No obstante, no todos los cabellos necesitan el mismo nivel de desfilado. Si tienes las puntas finas, conviene evitar un exceso de capas que reduzca visualmente la densidad.

Cómo pedirlo en el salón: solicita un shag suave, con capas conectadas y textura en las puntas. Aclara si prefieres un fleco corto, uno abierto o mechones largos que enmarquen el rostro.

6. Bixie cut: el equilibrio entre el bob y el pixie

Ideal para: quienes buscan un corte corto con textura y personalidad.

El bixie combina características del bob y el pixie. Mantiene una longitud corta, pero conserva mechones que aportan movimiento alrededor de las orejas, la nuca y el rostro.

Su principal diferencia frente a un pixie tradicional es que suele tener más longitud y una estructura menos compacta. Esto permite jugar con el fleco, llevar una raya lateral o peinar algunas secciones hacia atrás.

Los cortes cortos con capas y textura forman parte de las propuestas de otoño-invierno 2026, especialmente para quienes buscan una imagen más expresiva.

Antes de elegirlo, considera cómo crece tu cabello y cuánto mantenimiento estás dispuesta a realizar. Aunque puede simplificar la rutina diaria, necesita retoques periódicos para conservar la

forma, especialmente alrededor de la nuca y las orejas.

Cómo pedirlo en el salón: lleva una referencia de un corte corto con volumen en la parte superior, laterales suaves y mechones más largos alrededor del rostro. Define con tu estilista cuánto largo deseas conservar en la nuca.

En pocas palabras: el bixie no solo será tendencia en 2026, será el corte clave para quienes buscan modernidad, frescura y un toque rejuvenecedor sin complicaciones. Getty Images

7. Melena XL con capas frontales: conservar el

largo sin perder forma

Ideal para: quienes prefieren el cabello largo y quieren actualizar su silueta.

El cabello extralargo también tiene un lugar en las tendencias de otoño-invierno 2026. Las melenas XL permiten experimentar con recogidos, ondas y peinados de diferentes estilos sin perder la versatilidad que ofrece el largo.

Para que una melena larga no se vea uniforme o pesada, las capas frontales pueden aportar estructura sin modificar demasiado la longitud general. Los mechones que comienzan cerca de los pómulos o la mandíbula crean una transición hacia el resto del cabello y permiten cambiar el peinado sin sacrificar centímetros. Este corte también resulta útil para quienes suelen llevar el pelo recogido: al dejar algunos mechones alrededor del rostro, se pueden crear acabados distintos con una coleta o un chongo.

El mantenimiento es importante. Las puntas necesitan cuidados regulares y las capas deben adaptarse a la densidad del cabello para evitar que el resultado se vea descompensado.

Cómo pedirlo en el salón: solicita conservar el largo, con capas frontales que se integren gradualmente con el resto de la melena. Si buscas una apariencia más abundante, evita un desfilado excesivo en las puntas.

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¿Qué corte de cabello favorece según la edad?

La edad por sí sola no determina qué corte queda mejor. La forma del rostro, la densidad del cabello, su textura y el estilo personal son factores más útiles para elegir una opción.



Después de los 40: el long bob, las capas de los años 90 y el fleco cortina permiten actualizar el look sin renunciar a la versatilidad.

Después de los 50: el bob italiano, el clavicut y las capas frontales ofrecen alternativas que pueden adaptarse tanto a cabellos finos como abundantes.

Después de los 60: el bob, el bixie y las melenas midi siguen siendo opciones válidas. La clave es elegir una forma que acompañe la textura natural y resulte cómoda de peinar.

Un corte no rejuvenece automáticamente por ser corto ni hace que el rostro se vea más joven por llevar capas. El efecto depende de las proporciones, el acabado y la forma en que el cabello enmarca las facciones.

Cómo elegir un corte de cabello según tu tipo de pelo

Antes de reservar una cita en el salón, vale la pena identificar qué necesita tu cabello y qué resultado quieres conseguir.

Si tienes el cabello fino: los cortes con una línea de base definida, como el bob o el long bob con pocas capas, pueden ayudar a conservar una apariencia de mayor densidad. Las capas excesivas pueden hacer que las puntas se vean más escasas.

Si tienes el cabello grueso: las capas bien distribuidas pueden reducir el peso y facilitar el movimiento. Un shag suave o una melena larga escalonada son alternativas para evitar una silueta demasiado compacta. Si tienes el cabello ondulado: los cortes que respetan la forma natural de la onda suelen requerir menos esfuerzo de peinado. El soft shag y las capas largas pueden destacar la textura sin necesidad de alisar el cabello.

Si tienes el cabello rizado: la longitud debe evaluarse considerando cuánto se encoge el rizo al secarse. Es importante que el estilista adapte las capas a la forma y densidad del cabello para evitar volúmenes desiguales. Si buscas poco mantenimiento: un long bob, un clavicut o una melena con capas largas pueden ofrecer más flexibilidad entre visitas al salón. Los flecos cortos y algunos cortes muy estructurados suelen necesitar retoques más frecuentes.

Qué pedir en el salón para conseguir el resultado que buscas

Una fotografía de referencia ayuda a comunicar el estilo deseado, pero también conviene explicar qué aspectos quieres conservar o cambiar. Dos personas pueden llevar el mismo corte y obtener resultados diferentes debido a la textura, la densidad y la forma en que cae el cabello.

Antes de comenzar, comenta si deseas mantener el largo, cuánto tiempo dedicas al peinado y si prefieres secarlo al natural o utilizar herramientas de calor. También pregunta cómo se verá el corte cuando crezca y qué retoques necesitará. Si estás considerando un fleco o un cambio importante de longitud, puedes pedir una versión gradual para comprobar cómo te sientes con la nueva forma antes de realizar una transformación mayor.

Los cortes de cabello en tendencia para octubre de 2026 ofrecen opciones que van desde el bob italiano hasta la melena XL con capas frontales. Más que elegir un estilo únicamente porque está de moda, el objetivo es encontrar uno que funcione con tu cabello y que puedas mantener con facilidad durante el otoño.