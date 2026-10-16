Labios difuminados: la tendencia coreana que resta dureza al maquillaje y favorece a cualquier edad

Los labios difuminados, también conocidos como blurred lips, proponen una alternativa a los contornos perfectamente definidos y los acabados muy marcados. En lugar de delinear toda la boca con precisión, el color se concentra en el centro de los labios y se extiende suavemente hacia los bordes para crear un efecto degradado.

Esta técnica, popularizada por las tendencias de belleza coreanas, busca un resultado delicado, como si el pigmento se hubiera integrado de manera natural con los labios. Puede llevarse con tonos rosados, cereza, frambuesa, terracota o nude, según el efecto deseado.

A diferencia de los labiales mate de cobertura completa, el acabado difuminado permite jugar con la transparencia y la intensidad. También se adapta a distintos estilos de maquillaje: desde una apariencia fresca para el día hasta una versión más intensa para la noche.

¿Cómo hacer los labios difuminados paso a paso?

La técnica no requiere demasiados productos ni un delineado perfecto. El secreto está en preparar los labios, concentrar el pigmento en el centro y suavizar los bordes para conseguir una transición natural.

1. Hidrata los labios antes de maquillarlos

Aplica un bálsamo hidratante y deja que se absorba antes de comenzar. Si tienes pellejitos o zonas resecas, puedes utilizar un exfoliante específico de manera suave. Una superficie lisa ayuda a que el color se distribuya de forma uniforme.

2. Suaviza el contorno natural

En lugar de dibujar una línea marcada, difumina ligeramente el borde con la yema del dedo o una brocha pequeña. Si deseas neutralizar el contorno, puedes aplicar una cantidad mínima de corrector, siempre que no reseque ni marque la textura de los labios.

3. Aplica el color en el centro

Utiliza un tinte labial, una barra cremosa o un labial de acabado aterciopelado. Deposita el color en la parte central del labio superior e inferior y extiéndelo hacia afuera con pequeños toques, sin cubrir por completo los bordes.

Aplica el bálsamo labial varias veces al día, especialmente después de comer, beber o lavarte los dientes. GETTY IMAGES

4. Difumina y añade una segunda capa si lo necesitas

El resultado debe verse degradado, no como una mancha. Si quieres un efecto más intenso, añade otra capa de producto en el centro. Puedes terminar con un toque de bálsamo o brillo en esa zona para aportar luminosidad.

Jennie Kim apuesta por los labios difuminados, una tendencia inspirada en la belleza coreana que concentra el color en el centro de la boca y suaviza los bordes para lograr un acabado natural, fresco y delicado. Getty Images

¿Qué colores de labios favorecen más con esta técnica?

Una de las ventajas de los labios difuminados es que pueden adaptarse a diferentes tonos de piel y estilos de maquillaje. Para conseguir un efecto natural, conviene elegir colores que armonicen con el subtono de la piel o que aporten un poco más de intensidad al color natural de los labios.

Rosa empolvado: ideal para un maquillaje discreto y romántico, especialmente durante el día.

Rosa malva: una alternativa sofisticada para quienes prefieren tonos fríos o neutros.

Rojo cereza: aporta intensidad en el centro sin crear el efecto de un labial rojo de contorno definido.

Frambuesa: da un toque de color más vivo y funciona tanto en maquillajes frescos como en looks de noche.

Coral suave: una opción luminosa para quienes prefieren los tonos cálidos.

Terracota: permite conseguir un resultado más profundo y elegante sin recurrir a los marrones oscuros.

Nude rosado: una alternativa versátil para quienes buscan un efecto de labios naturales, pero con un poco más de definición.

La recomendación es comenzar con poca cantidad de producto y aumentar la intensidad gradualmente. De esta manera, es más fácil adaptar el color al resto del maquillaje y evitar que los labios pierdan su aspecto natural.

Jennie Kim demuestra cómo llevar los labios difuminados, una técnica de maquillaje coreana que apuesta por tonos suaves, bordes desvanecidos y un efecto degradado que aporta frescura sin perder elegancia. Getty Images

¿Los labios difuminados favorecen después de los 40 o 50 años?

Esta técnica puede adaptarse a cualquier edad porque no depende de un contorno rígido ni de una cobertura completamente opaca. Los bordes suaves permiten conseguir un acabado menos gráfico, mientras que el color concentrado en el centro aporta dimensión visual.

Si tienes los labios secos o notas que el labial se acumula en las líneas, elige fórmulas hidratantes o cremosas y prepara la boca antes de maquillarla. También puedes utilizar un lápiz de labios en un tono parecido al labial y difuminarlo con suavidad para conservar la forma sin crear una línea evidente.

En pieles maduras, los rosas medios, malvas, rojos suaves y frambuesas pueden ser buenas alternativas para aportar color sin que el maquillaje se vea excesivamente marcado. Sin embargo, no es necesario renunciar a los tonos intensos: el resultado dependerá de la fórmula, la aplicación y las preferencias personales.

¿Qué diferencia hay entre los labios difuminados y los labios delineados?

La diferencia principal está en el acabado. Los labios delineados tradicionales buscan definir con claridad el contorno de la boca y pueden combinarse con un labial de cobertura uniforme. Los labios difuminados, en cambio, suavizan la transición entre el color y la piel.

También existe una versión intermedia: utilizar un lápiz ligeramente más oscuro que el labial, difuminarlo hacia el centro y aplicar un tono más claro en la parte interior. Así se conserva parte de la definición, pero se evita una línea demasiado marcada.

La técnica puede adaptarse a las preferencias de cada persona. No es necesario abandonar el delineador por completo para conseguir el efecto; basta con evitar que el contorno sea el elemento más evidente del maquillaje.

Cómo llevar los labios difuminados con un maquillaje elegante

Para el día, combina un tinte rosa o nude con una piel luminosa, rubor suave y máscara de pestañas. El resultado mantiene el protagonismo en los labios sin recargar el rostro.

Por la noche, puedes elegir un tono cereza, frambuesa o vino y aumentar la intensidad en el centro. Si prefieres un acabado más sofisticado, añade un toque de brillo en el interior de la boca y mantén el resto del maquillaje equilibrado.

Los labios difuminados demuestran que no siempre hace falta un contorno perfecto para conseguir un maquillaje favorecedor. Con una buena preparación, el tono adecuado y unos pocos toques de color, es posible conseguir una boca definida de manera sutil, adaptable a distintas edades y ocasiones.