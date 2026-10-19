¿No tienes tiempo de teñirte el cabello? 7 trucos para disimular las raíces y las canas que sí funcionan

El crecimiento de las raíces y la aparición de canas son parte natural del ciclo del cabello, pero no siempre coinciden con el momento en el que puedes acudir al salón. Entre una cita y otra, algunos trucos de peinado y productos específicos ayudan a reducir el contraste entre el color natural y el tinte.

No se trata de eliminar las canas de forma permanente ni de sustituir la coloración, sino de conseguir un acabado más uniforme mientras llega el momento de retocar el cabello.

1. Usa un spray retoca raíces para cubrir las canas al instante

Los sprays retoca raíces son una de las opciones más prácticas para disimular el crecimiento del cabello. Sus pigmentos se depositan temporalmente sobre la superficie de la fibra capilar y ayudan a cubrir las canas o las raíces de otro color hasta el siguiente lavado.

Elige un tono lo más parecido posible al de tu cabello y aplica el producto siguiendo las instrucciones del envase, especialmente en las zonas donde el crecimiento resulta más evidente, como la raya y las sienes. Para evitar manchas, deja secar el producto antes de tocar el cabello o vestirte.

Para que tus peinados recogidos duren más tiempo, aplica un poco de spray fijador antes de peinarte. GETTY IMAGES

2. Prueba un polvo retoca raíces para disimular el crecimiento

Si necesitas cubrir zonas pequeñas, como la raya, las entradas o las sienes, los polvos retoca raíces pueden ser una alternativa más precisa que el spray. Se aplican con una brocha o un aplicador y permiten añadir pigmento de manera localizada.

Este producto resulta útil cuando buscas un acabado discreto o quieres retocar únicamente algunas canas visibles. Para que el resultado sea natural, difumina el color con suavidad y evita aplicar demasiado producto de una sola vez.

Vitaminas para el pelo.F Freepik

3. Cambia la raya del cabello para disimular las raíces

La raya en el centro puede hacer que el crecimiento del cabello resulte más evidente, especialmente cuando existe un contraste marcado entre el tinte y el color natural. Cambiarla ligeramente hacia un lado o llevarla en zigzag puede ayudar a distribuir visualmente las raíces y evitar que una línea recta concentre toda la atención.

No necesitas un peinado complicado: basta con modificar la dirección habitual de la raya y acomodar el cabello con los dedos o un peine. Este truco no cubre las canas, pero puede hacer que el crecimiento se note menos mientras mantienes tu rutina habitual.

4. Añade volumen en la raíz para evitar que las canas destaquen

Cuando el cabello queda completamente pegado al cuero cabelludo, el contraste entre las raíces y el resto de la melena puede ser más evidente. Añadir un poco de volumen ayuda a crear movimiento y a distribuir los mechones de forma menos uniforme.

Puedes utilizar una espuma ligera o un producto voluminizador y secar el cabello levantando las raíces con los dedos o con un cepillo. La idea es conseguir un acabado natural, sin exceso de fijación ni un peinado demasiado rígido.

No importa el largo de tu pelo, siempre habrá un peinado que te ayude a favorecerlo GettyImages

5. Haz ondas suaves para mezclar visualmente los tonos

Las ondas suaves aportan movimiento y hacen que los diferentes tonos del cabello se mezclen visualmente. Esto puede ayudar a disimular el contraste entre las raíces naturales, las canas y las zonas teñidas, sobre todo cuando el crecimiento no es demasiado largo.

Puedes crear ondas con una plancha, un rizador o técnicas sin calor, según tu tipo de cabello. Evita buscar una uniformidad perfecta: un acabado flexible y con movimiento suele resultar más natural que una melena completamente rígida.

Las ondas de agua son ideales para un look elegante y sofisticado Pinterest

6. Utiliza accesorios para cubrir la raya y las sienes

Las diademas, los pañuelos y las cintas para el cabello son aliados prácticos cuando necesitas arreglarte rápidamente. Además de complementar el look, pueden cubrir parcialmente la zona frontal, donde suelen hacerse más visibles las canas y el crecimiento.

Una diadema ancha puede ayudar a disimular las raíces cercanas a la frente, mientras que un pañuelo permite experimentar con diferentes estilos. Elige accesorios que se adapten a tu peinado y evita colocarlos demasiado apretados para no generar tensión en el cabello.

Llevar el pañuelo como diadema es una de las formas más cool de rescatar este accesorio. Úsalo para recoger el cabello y darle un giro retro y sofisticado a cualquier look de otoño. Getty Images

7. Prueba un peinado recogido con mechones estratégicos

Los recogidos relajados, las coletas bajas y los moños con algunos mechones sueltos pueden ayudar a disimular el crecimiento irregular. En lugar de peinar todo el cabello hacia atrás de manera muy pulida, deja un poco de movimiento alrededor de la raya y las sienes.

Si las canas se concentran en la parte frontal, puedes acomodar algunos mechones de manera que suavicen el contraste. Evita estirar demasiado el cabello o recurrir constantemente a peinados muy tirantes, ya que la tensión repetida puede favorecer la rotura.

¿Cómo disimular las canas sin dañar el cabello?

Si necesitas ganar tiempo entre coloraciones, combina los trucos de peinado con productos temporales formulados para el cabello. Los sprays y polvos retoca raíces suelen desaparecer con el lavado, por lo que permiten cubrir el crecimiento sin aplicar una coloración permanente.

También conviene mantener el cabello hidratado, utilizar acondicionador y limitar el uso excesivo de herramientas térmicas. Si tu cuero cabelludo es sensible, revisa los ingredientes de los productos y suspende su uso si notas irritación.

La clave es elegir el truco según la zona que quieras cubrir y el tiempo del que dispongas. Para una solución rápida, el spray retoca raíces puede ser suficiente; si buscas un resultado más discreto y localizado, los polvos o un cambio de raya son buenas alternativas. Ninguno elimina las canas de forma permanente, pero todos pueden ayudarte a mantener el cabello arreglado hasta tu próxima cita en el salón.